“EstatecinemA” a Villa Bottini: modifica al programma delle sere di cinema

sabato, 18 luglio 2020, 18:35

Proseguono ogni sera le proiezioni di EstatecinemA nel parco di Villa Bottini, in piena sicurezza con distanziamento garantito dal sistema di assegnazione dei posti e dal maggior comfort delle sedute, disposte a distanza maggiore rispetto al passato. Il programma, a causa dello slittamento dell’uscita in sala dei nuovi titoli, subisce alcune modifiche segnando l’ingresso nel programma di luglio di titoli molto gettonati. Sono pertanto cancellate le programmazione del film “Onward” del 22-25-26-29 luglio a causa dello spostamento dell’uscita del film al mese di agosto, e i titoli in sostituzione sono:

mercoledì 22 luglio “Mio fratello rincorre i dinosauri”, sabato 25 luglio “Piccole donne”, domenica 26 luglio “Un figlio di nome Erasmus”, prima visione assoluta per la sala, e mercoledì 29 luglio torna a grande richiesta “Jo Jo Rabbit”. Le proiezioni all’aperto proseguiranno fino al 6 settembre in attesa di poter tornare nei cinema del centro con i nuovi titoli in arrivo in sala. La prossima settimana sarà pubblicato il programma del mese di agosto che vede, fra gli altri, alcune prime visioni come “Gli anni amari”, “L’hotel degli amori smarriti”, il pluripremiato “Volevo nascondermi”, presentato in concorso al festival di Berlino, e per i più piccoli “Frozen 2”.

Qui di seguito il programma completo fino al 31 luglio: