Ex Manifattura, il parere di Italia Viva

giovedì, 23 luglio 2020, 13:51

Italia Viva giudica un fatto positivo che si sia iniziato a parlare nel concreto del progetto sulla ex Manifattura Tabacchi e delle sue finalità uscendo dai segreti del Pd e dalle speculazioni verbali delle opposizioni. Ecco l'intervento di Alberto Baccini, coordinatore Italia Viva "Lucca e i suoi Territori": :

Fanno sorridere i commenti trionfalistici del centro destra, sulla "vittoria" sul Baluardo San Paolino: il Presidente della Fondazione Bertocchini ha affermato che ".... La richiesta in concessione del baluardo, comunque, da oggi esce dal progetto, così da togliere ogni tipo di strumentalizzazione...." Ma ha anche aggiunto: "....Il collegamento con le Mura, per noi, è indispensabile: i due complessi devono fondersi, non ci può essere un fossato che li divide: si deve potere entrare con facilità sulle Mura dalla Manifattura e viceversa. Cerchiamo il modo meno impattante e invasivo, ma è elemento fondamentale....". Il collegamento con la Casermetta del Baluardo S. Paolino che è appoggiata ad uno dei palazzi della Manifattura è certamente ancora da approfondire. Italia Viva conferma di essere molto favorevole al Progetto di recupero della parte Sud della Manifattura, anche per la presenza della Fondazione CRLucca che è garanzia di serietà, ma che rimangono alcuni punti da chiarire per noi essenziali: Parcheggio, viene confermato il numero ridotto di posti auto e l'esigenza di interrare parte di essi. Italia Viva ritiene ancora che i posti auto, a totale utilizzo pubblico, non possono essere meno di mille e che l'interramento del parcheggio è destinato a incontrare grandi difficoltà come sempre quando si scava nel centro-storico. Housing sociale, escluso dal Presidente Bertocchini perché ".. i costi di ristrutturazione sono troppo elevati e i conti non tornerebbero." Italia Viva ritiene che non si possa riservare a solo residenze di lusso il centro storico che deve continuare a mantenere una componente abitativa popolare. Se vi sono problemi di costi su questo recupero, la Fondazione CRLucca prenda impegno di un intervento aggiuntivo di l'housing sociale in un altro immobile comunale, come la Caserma Lorenzini o altro da definire. Trasparenza: Confermiamo la richiesta che sia allestita una mostra di disegni, plastici e planimetrie, di come sarà il Progetto finale, per una compartecipazione di tutta la città ad un evento così pregnante per la vita del centro-storico e non solo.