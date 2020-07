Fabrizio Barsotti: "Restauriamo la fontana storica del Nottolini"

domenica, 19 luglio 2020, 13:12

Riceviamo e pubblichiamo questa richiesta del pittore lucchese Fabrizio Barsotti: "Restauriamo la fontana storica del Nottolini in via del Fosso vicino alla Madonna dello Stellario in centro. Ha bisogno di interventi di pulizia e due basamenti in marmo rotti e spezzati da anni da sostituire, erbaccia da togliere e pulizia buchi, e pavimentazione pietre mancanti; inoltre i commercianti zona Est chiedono da anni cartello di rotatoria intorno Madonna dello Stellario, pulizia del basamento colonna e erbaccie - un faro che illumini meglio".