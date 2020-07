Festa del Mutualismo

giovedì, 9 luglio 2020, 14:34

Durante il lockdown la Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi ha lanciato la Cassa di Resistenza per portare sostegno e solidarietà alle famiglie che si sono trovate in difficoltà.



"I ritardi nell'erogazione della cassa integrazione - dichiara la Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi -, la chiusura delle attività e la difficoltà nel prorogare i pagamenti degli affitti hanno determinato un inasprimento dell'emergenza sociale anche a Lucca e provincia. Grazie alle sottoscrizioni arrivate da molte associazioni e singoli siamo potuti intervenire per aiutare più di cinquanta famiglie, attraverso contributi affitto, sostegno al pagamento delle bollette e la consegna di spese solidali. Sarebbe stato impossibile realizzare tutto questo senza i volontari che hanno partecipato attivamente alla composizione e alla consegna dei pacchi alimentari e di beni di prima necessità. La Casa del Popolo, nonostante non potesse essere utilizzata come luogo fisico durante il lockdown, è riuscita a mantenere il suo significato sul territorio, punto di riferimento per tante persone in difficoltà. Il mutuo soccorso, infatti, va oltre la semplice assistenza: il nostro scopo è ricostruire un tessuto sociale in cui, comunitariamente, il sostegno vicendevole definisce nuove e paritarie relazioni umane. Per questo invitiamo tutti, beneficiari, sottoscrittori e volontari a incontrarci e fare festa con noi domenica 12 luglio presso la Casa del Popolo di Verciano, in via dei Paoli 22, dalle 18 alle 20. Come sempre, saranno rispettate le norme di sicurezza (igienizzante, mascherina e distanziamento fisico). Divisi siamo niente, uniti siamo tutto!"