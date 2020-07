Giovedì 16 luglio uffici comunali chiusi in occasione della Festa del Patrono

Altre notizie brevi

lunedì, 13 luglio 2020, 18:33

Oggi, nel comune di Lucca, si è verificato il suicidio, nella propria abitazione, di un giovane di 23 anni.

lunedì, 13 luglio 2020, 16:03

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Villa Basilica, giovedì 16 luglio dalle ore 8.30 alle 12.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Bonocchi, Rimogno e delle Cartiere (nel tratto compreso tra Ponte di Rimogno e Ponte a Villa).

lunedì, 13 luglio 2020, 14:49

Martedì 14 luglio alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani con la partecipazione della dott.ssa Maria Neve Donadio funzionario della Procura di Lucca, organizza un incontro gratuito online per presentare il bando di Servizio Civile Regionale Sicurezza nelle cave: bando per 20 giovani nelle Procure rivolto a 20 giovani tra...

lunedì, 13 luglio 2020, 14:36

"Sul delicato e complesso tema riguardante il futuro dell'ex Manifattura Tabacchi di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - abbiamo già espresso la nostra complessiva avversione a quanto prospettato, ma riteniamo sia giusto puntualizzare alcuni elementi." "Innanzitutto - prosegue il consigliere - è assolutamente doveroso...

lunedì, 13 luglio 2020, 10:58

Serate di psicologia e sportello psicologico gratuito a Viareggio e a Ripa di Seravezza con un progetto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana dal titolo "RI-PARTIAMO DA QUI "

lunedì, 13 luglio 2020, 10:57

Proseguono gli appuntamenti del calendario 2020 al MuSA, con convegni, documentari sull'arte, mostre e incontri con gli artisti. Venerdì 17 luglio alle ore 18.30, incontro con l'artista milanese Elena Mutinelli.

domenica, 12 luglio 2020, 19:26

Viareggio è nota soprattutto per il Carnevale e i suoi eleganti stabilimenti balneari. Pochi invece ne conoscono l’affascinate storia: da piccolo borgo marinaro ad importante centro del turismo internazionale tanto da conquistarsi nei primi del Novecento il soprannome di Perla del Tirreno. Cafè alla moda, hotel di lusso ed eleganti...

sabato, 11 luglio 2020, 15:34

“Lucca è una città aperta e accogliente, che ha rispetto di ogni differenza e dell'impegno di ogni lavoratrice e di ogni lavoratore: e ciò, che vale per ogni ambito professionale, se è possibile è ancora più vero nel mondo dell'educazione e della scuola”

sabato, 11 luglio 2020, 15:34

Da stamattina (sabato 11 luglio) come programmato, la Torre Guinigi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di manutenzione alla scala metallica che per l’occasione è stata completamente riverniciata. Le visite organizzate in gruppi sono possibili tramite prenotazione telefonica al numero 0583 48090 o all’indirizzo emailinfotorriciviche@comune.lucca.it Le prenotazioni possono essere...

sabato, 11 luglio 2020, 10:38

Appuntamento stasera Sabato 11 luglio con "La Musicastrocca" in Piazza Felice Orsi a Porcari, ore 21 ad ingresso libero. La Musicastrocca, con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Orazi coinvolge i bambini a cantare, mimare e giocare tra le rime e le note.