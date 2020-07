Gli amici delle Chiavi d’Oro si ritrovano sulle Mura

Altre notizie brevi

giovedì, 16 luglio 2020, 16:42

La seconda settimana di appuntamenti con Real Collegio Estate si chiude con una serata tutta dedicata al vernacolo lucchese. Sul palco del chiostro medievale di Santa Caterina, a due passi dalla basilica di San Frediano, domani (17 luglio) alle 21 le parole delle nostre origini diverranno poesia, letteratura e teatro...

giovedì, 16 luglio 2020, 16:15

A poche settimane dalla ripartenza, FlixBus torna operativa anche a Lucca e Viareggio. L'esclusione del settore bus dalla strategia del Governo per il rilancio dei trasporti delinata nell'ambito del DL Rilancio implica, tuttavia, un ritorno in strada a ranghi ridotti e, di conseguenza, una drastica riduzione delle tratte disponibili con...

giovedì, 16 luglio 2020, 14:16

Il Consorzio 1 Toscana Nord punta sulla sicurezza idraulica del territorio e nell’ottica di prevenzione dal rischio idraulico, reinveste gli avanzi del piano di manutenzione per interventi puntuali che migliorano da subito il funzionamento della rete dei canali.

giovedì, 16 luglio 2020, 13:57

È a disposizione, sul sito internet della Fondazione Ragghianti www.fondazioneragghianti.it, un nuovo articolo selezionato da «Luk», la rivista annuale pubblicata dalla Fondazione.

giovedì, 16 luglio 2020, 13:56

Un pensiero a un ex collega, simbolo dell'ammirazione, stima e affetto, fatto dai colleghi e dal personale ATA dell'istituto Giorgi di Lucca. L'occasione è stata il pensionamento del prof. Paolo Sgamma che ha chiesto di devolvere alla comunità educativa del Villaggio del Fanciullo, la somma raccolta.

giovedì, 16 luglio 2020, 13:51

Tempo sempre più instabile nella giornata di oggi che porterà, già dal pomeriggio e in particolare sulle zone interne e l'Appennino, piogge e temporali anche forti.

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:38

"Dati allarmanti quelli che vengono da Confommercio Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ed oltretutto si riferiscono solo al primo trimestre dell'anno; non oso pensare, dunque, che numeri usciranno dal periodo aprile-giugno, ovvero in piena pandemia." "Se, infatti-prosegue il Consigliere-circa settanta aziende hanno chiuso...

mercoledì, 15 luglio 2020, 13:00

Mercoledì 15 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, si teràr il seminario "San Davino Armeno: archeologia e paleopatologia di un santo pellegrino medievale. Lo studio paleopatologico della mummia di San Davino Armeno (XI secolo), effettuato dalla Divisione di Paleopatologia dell'Università di Pisa".

mercoledì, 15 luglio 2020, 12:55

Debutta il 19 luglio presso il Cortile dell’Istituto Pellegrini Carmignani di Montecarlo (LU), la 5° edizione della rassegna “SERATE IN…CHIOSTRO 2020”, realizzata con il sostegno del Comune di Montecarlo in collaborazione con l’Associazione Il Palcoscenico di Roma, la Filarmonica G.

mercoledì, 15 luglio 2020, 12:54

Partecipazione al piano operativo, fine prima parte. Con il laboratorio di sabato (11 luglio) è terminata la fase di coinvolgimento diretto della cittadinanza per la redazione del nuovo strumento urbanistico. L’incontro di restituzione sarà organizzato entro l’anno.Un percorso che si è svolto sul territorio, con punti di ascolto itineranti che...