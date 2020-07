"Humanager, se ti dicono che non vali tu non gli credere": il nuovo libro di Felice Marra

martedì, 7 luglio 2020, 14:42

Humanager, se ti dicono che non vali tu non gli credere, è il titolo del nuovo libro di Felice Marra che punta sul valore umano per cambiare la nostra società. Il testo parte da un principio fondamentale - ha sostenuto l'autore- quello di superare la dicotomia "quello è più importante di me e l'altro è meno importante di me" che genera continua frustrazione negli esseri umani, aprendo invece a nuove concezioni per cui "io non sono più importante di nessuno e nessuno è più importante di me" ciò prefigurando l'idea della funzionalità cioè ogni essere umano possiede un talento prezioso per cui tutti siamo utili e funzionali. "Oggi abbiamo una società materialista poco attenta al valore degli esseri umani - ha sostenuto Felice Marra - e con questo lavoro ho pensato di sensibilizzare i lettori sull'importanza delle capacità umane e sul fatto che moltissime persone oggi, possiedono dei talenti da valorizzare". Il libro tratta le tematiche su come costruire la propria integrità personale per passare dallo sforzo alla forza, sull'importanza della determinazione e perseveranza per superare gli ostacoli, sull'importanza della missione e su come trarre soddisfazione in ogni compito quotidiano, su quanto è importante essere sinceri, leali ed affidabili. Su come superare le paure promuovendo il coraggio. Il testo è già disponibile in tutte le librerie italiane ed ordinabile sia in versione cartacea sia in versione eBook.