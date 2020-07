I momenti più emozionanti della Coppa Città di Lucca e della Coppa Ville Lucchesi in diretta su NoiTv e sui social

venerdì, 17 luglio 2020, 14:31

Sarà una doppia manifestazione "a porte chiuse" quella della 55^ Coppa Città di Lucca e della 3^ Coppa Ville Lucchesi, attesa per domani, sabato 18, sul territorio.

Ma, proprio per consentire a tutti gli appassionati di seguire le gare, Aci Lucca ha siglato un accordo con l'emittente televisiva NoiTv (canale 10) e Rally Dreamer Tv per offrire agli spettatori incursioni in diretta dei tratti e dei momenti più emozionanti e noti del percorso.

Sabato (18 luglio) le due emittenti trasmetteranno live alcuni momenti della competizione: NoiTv (canale 10 del digitale terrestre) farà riprese alla partenza (ore 12.31), alla terza prova speciale Pizzorne (ore 15.03) e all'arrivo (ore 21); Rally Dreamer Tv, emittente specializzata del settore, sarà presente con 4 telecamere lungo il percorso e, a partire dalle 13.30, pubblicherà sulla propria pagina Facebook (Rally Dreamer) video in diretta della prova speciale San Rocco.

Aci Lucca, dal canto suo, rimbalzerà tutte le dirette sui propri canali social, che per l'intera giornata proporranno interviste, video, momenti in diretta, approfondimenti.