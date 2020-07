Il futuro delle imprese dopo la pandemia in un webinar di Scuola IMT e associazione Artes 4.0

mercoledì, 22 luglio 2020, 12:45

Di ripartenza e futuro delle attività produttive nel periodo post pandemico si parlerà domani, 23 luglio, nel corso del webinar "Prospettive e soluzioni per la ripartenza delle imprese", organizzato da Scuola IMT e Artes 4.0, associazione che riunisce università, enti di ricerca, enti e aziende innovative sui temi della robotica e delle tecnologie digitali.



Sei relatori e dieci minuti ciascuno per introdurre temi caldi mai come in questo momento attuali per le aziende, impegnate nella sfida della ripartenza dopo il lungo lockdown, con l'urgenza di ripensare il modo di fare e organizzare l'impresa in chiave digitale: dalla produzione alla gestione delle risorse umane da remoto.



Insieme a docenti e professionisti del mondo della consulenza e della formazione d'impresa si comprenderà quali sono le nuove competenze da acquisire e le azioni da mettere in campo per garantire la continuità dell'innovazione digitale d'impresa anche attraverso il ricorso ai finanziamenti e agli incentivi fiscali disponibili. Si parlerà anche di tecnologie digitali e nuovi metodi che possono essere d'aiuto in questa fase delicata: dalla riproduzione in digitale dei sistemi produttivi per favorire ad esempio il monitoraggio della produzione e la manutenzione predittiva da remoto, all'intelligenza artificiale applicata all'analisi delle performance aziendali per favorire la pianificazione di nuove strategie, fino al contributo delle neuroscienze sociali e manageriali per riprogettare l'impresa del futuro.



Il webinar si svolgerà dalle ore 15 alle 17 sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario iscriversi su https://lp.artes4.it/webinar-23-luglio-artes.



Interverranno: Lorna Vatta, direttore esecutivo di Artes 4.0; Andrea Bellucci, presidente di Stargate Consulting; Fabio Cananzi, presidente di ICStudio Srl; Paolo Vecchi, project manager e Innovation manager di Confindustria Toscana Servizi e per la Scuola IMT i professori Marco Paggi, Scienza delle Costruzioni; Massimo Riccaboni, Economia applicata e Nicola Lattanzi, Strategia e Management per i sistemi complessi.