Il Partito Socialista Regionale e Provinciale di Lucca ricordano Fortunato Menichetti

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 luglio 2020, 12:30

C'è tempo fino a martedì 4 agosto (ore 16.30) per partecipare al bando per l'assegnazione dei contributi in conto affitto per il 2020.

mercoledì, 29 luglio 2020, 11:43

Appuntamento di richiamo nel parco di Villa Fiori a Ponte a Serraglio, sabato primo agosto alle 17,30, per la presentazione del romanzo-giallo “Colleghi e Carogne” scritto dal giornalista Marco Innocenti ed edito dalla Maria Pacini Fazzi. A parlare con l’autore ci sarà Virgilio Contrucci, della Vicaria Val di Lima.

martedì, 28 luglio 2020, 19:30

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Pisa-Lucca da giovedì 30 luglio a venerdì 7 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire la demolizione da parte del gestore stradale di un cavalcaferrovia, in località Ripafratta, inibito alla circolazione stradale già da alcuni decenni.

martedì, 28 luglio 2020, 13:57

Si rinnova l’appuntamento con il mercato artigianale CreArt in piazza S.Frediano a Lucca, organizzato dalla Cna di Lucca.

martedì, 28 luglio 2020, 13:56

Si terrà giovedì 30 luglio alle ore 19.00 al circolino 'Oasi' di Pieve San Paolo l'iniziativa 'Serata analcolica in allegria' inizialmente programmata per lo scorso 24 luglio. L'iniziativa, finalizzata alla sensibilizzazione di stili di vita sani e, in particolare, ai problemi alcol-correlati è promossa dal Circolo Culturale 'Oasi' di Pieve...

martedì, 28 luglio 2020, 13:50

Dopo la compositrice Sofija Gubaidulina, il soprano Raina Kabaivanska, l'étoile Eleonora Abbagnato, l'imprenditore Brunello Cucinelli e il cardinale Gianfranco Ravasi, il premio Lucca Classica va a uno straordinario protagonista della musica internazionale: il direttore d'orchestra Antonio Pappano. Il direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Royal Opera House...

lunedì, 27 luglio 2020, 19:37

Iniziano le escursioni sulle bellissime Alpi Apuane con Officina Natura che organizzerà due escursioni pomeridiane infrasettimanali per conoscere le Apuane più meridionali.- Mercoledì 29 luglio: il Monte Piglione (1233 m), ultima vetta delle Alpi Apuane Meridionali. Ritrovo: ore 15 nel parcheggio dell'Esselunga di Marlia.

lunedì, 27 luglio 2020, 17:49

"Ho presentato un'interrogazione urgente al ministro del Lavoro Catalfo perché gli oltre 50 addetti alla gestione del Cup e dei servizi front office dell'ospedale di Lucca meritano chiarezza e certezze sul proprio futuro. La situazione occupazionale in provincia, già preoccupante in precedenza, è sempre più negativa: secondo alcune stime recenti...

lunedì, 27 luglio 2020, 14:45

Ripartono le vaccinazioni dedicate alle persone adulte, tutte organizzate per appuntamento. In questa prima fase il numero telefonico da contattare per prenotarsi nelle strutture della Piana di Lucca è il 348.4855836 gestito direttamente dalle assistenti sanitarie dell’unità funzionale di Igiene e sanità pubblica.

lunedì, 27 luglio 2020, 14:19

"Già tuttora - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non mancano i problemi al Cup, ma sembra che, a giorni, con l'arrivo del nuovo gestore, le criticità potrebbero addirittura aumentare." "La mole di lavoro quotidiana è notevole-prosegue il Consigliere-e gli operatori sembra siano in numero del...