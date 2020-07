Il pittore Fabrizio Barsotti: "Facciamo via del Fosso come i Navigli Milanesi"

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 luglio 2020, 19:14

LuccAut - Associazione di Promozione Sociale ONLUS esprime la propria vicinanza all'educatore lucchese la cui esperienza è diventata virale in tutto il Paese."È un bravo educatore ma è finocchio". L'esperienza che racconta Marco, 33 anni, educatore lucchese, e che è diventata virale in tutto il Paese - spiega l'associazione -,...

mercoledì, 1 luglio 2020, 19:11

"L'emergenza determinata dal Coronavirus-afferma Salvadore Bartolomei, Capogruppo in Consiglio comunale della Lega a Capannori-sta comportando seri problemi anche nel nostro comune, ma qualcuno sembra non accorgersi del tutto, visto che l'apposita Commissione non si è ancora riunita post Covid-19." "Assieme ai colleghi Consiglieri Ilaria Benigni, Domenico Caruso, Bruno Zappia, Gaetano...

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:23

C'è tempo tempo fino al 10 luglio per presentare domanda per ottenere il voucher a parziale copertura del costo di frequenza dei centri estivi 2020. Un'agevolazione economica promossa dall'amministrazione Menesini per sostenere le famiglie con figli da 0 a 14 anni che frequentano attività nel periodo da giugno a settembre...

martedì, 30 giugno 2020, 23:09

2 LUGLIO 1940 - A bordo dell’Arandora Star, nave da crociera di lusso trasformata in imbarcazione per deportati diretti verso il Canada, furono ammassati 1200 prigionieri civili, fra cui 712 emigrati italiani. Dopo essere stata colpita da un siluro lanciato da un sottomarino tedesco, l’Arandora Star affondò in meno di...

martedì, 30 giugno 2020, 23:07

martedì, 30 giugno 2020, 23:02

Scatta mercoledì 1 luglio e si concluderà il 31 agosto il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi. Nei due mesi è vietato su tutto il territorio regionale l'abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri...

martedì, 30 giugno 2020, 16:30

Da qualche giorno la Torre Guinigi è chiusa al pubblico per provvedere a lavori di manutenzione alla scala. Infatti, dopo il distacco di alcuni frammenti metallici, l’amministrazione ha provveduto a una veloce verifica di tutta la struttura e al successivo incarico a un’azienda specializzata per i lavori necessari, comprensivi della...

martedì, 30 giugno 2020, 15:52

Mentre l'Umbria rende più difficile l'aborto farmacologico, imponendo il ricovero ordinario alle donne che assumono la Ru486, la Toscana va in direzione opposta, con l’approvazione della delibera regionale per permettere la somministrazione del farmaco anche in strutture territoriali, che però dovranno essere collegate a un ospedale.

lunedì, 29 giugno 2020, 19:33

"Eppur si muove avrebbe detto Galileo, Piano ma si muove" aggiungiamo noi". È quanto riportano in una nota il consigliere Matteo Petrini e Roberto Martinelli di Fratelli d'Italia Capannori, che apprendono con piacere la partenza, seppur ritardata, del servizio di bikesharing promosso dal comune di Capannori.

lunedì, 29 giugno 2020, 16:09

Importante annuncio del segretario Generale della Fiom Cgil di Lucca Mauro Rossi: