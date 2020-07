Informagiovani: incontro sul servizio civile in Procura

lunedì, 13 luglio 2020, 14:49

Martedì 14 luglio alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani con la partecipazione della dott.ssa Maria Neve Donadio funzionario della Procura di Lucca, organizza un incontro gratuito online per presentare il bando di Servizio Civile Regionale Sicurezza nelle cave: bando per 20 giovani nelle Procure rivolto a 20 giovani tra i 18 e i 29 anni. I posti disponibili nella Procura di Lucca sono 8. Il sarà attivo fino al 25/07/2020 (ore 14.00) Per partecipare è necessario registrarsi sulla piattaforma Zoom a questo link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2_9JNorWTbiU7k0s0K8tf

Per maggiori informazioni scrivici a informagiovani@comune.lucca.it