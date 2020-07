Lavoro, Legnaioli (Lega): "Interrogazione al ministro Catalfo su lavoratori Cup di Lucca: la Regione tace, ma chi lavora merita chiarezza"

lunedì, 27 luglio 2020, 17:49

"Ho presentato un'interrogazione urgente al ministro del Lavoro Catalfo perché gli oltre 50 addetti alla gestione del Cup e dei servizi front office dell'ospedale di Lucca meritano chiarezza e certezze sul proprio futuro. La situazione occupazionale in provincia, già preoccupante in precedenza, è sempre più negativa: secondo alcune stime recenti sono circa i 2.500 posti di lavoro stagionali e precari non rinnovati rispetto al periodo pre Covid. La provincia di Lucca non può permettersi di perdere altri posti di lavoro e professionalità. Siamo preoccupati per gli addetti al Cup dopo che le tre principali sigle sindacali, secondo notizie di stampa, non avrebbero ricevuto risposte sul destino occupazionale dei 50 addetti dal consorzio che ha vinto la gara d'appalto per la gestione del centro prenotazioni unico dell'ospedale di Lucca e dei front office ospedalieri. Non è chiaro se i lavoratori saranno assunti dalla cooperativa sociale o da quella multiservizi: in attesa che dalla Regione qualcuno batta un colpo, noi auspichiamo risposte precise dal ministro". Lo dichiara la deputata della Lega Donatella Legnaioli.