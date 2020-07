Lucca: domani inaugurazione cabine elettriche "San Pietro" e "Carducci"

Altre notizie brevi

martedì, 7 luglio 2020, 17:11

Si è conclusa con oltre 1 milione di euro di donazioni da parte di dipendenti, manager e consiglieri di amministrazione la campagna di raccolta fondi interna lanciata da Enel a favore di Enel Cuore Onlus per sostenere specifiche iniziative di utilità sociale legate all'emergenza COVID-19 promosse da enti no-profit.

martedì, 7 luglio 2020, 17:04

Mentre procedono i lavori di somma urgenza sulle arginature del rio Leccio, il Comune di Porcari invita tutti i cittadini a presentare documentazione dei danni subiti a causa dell’esondazione dello scorso 17 giugno.

martedì, 7 luglio 2020, 14:42

Humanager, se ti dicono che non vali tu non gli credere, è il titolo del nuovo libro di Felice Marra che punta sul valore umano per cambiare la nostra società. Il testo parte da un principio fondamentale - ha sostenuto l'autore- quello di superare la dicotomia "quello è più importante...

martedì, 7 luglio 2020, 11:25

Continua la rassegna "L'Augusta - la Fortezza delle idee", organizzata da CasaPound Italia. Il secondo appuntamento - giovedì 9 luglio alle 21, in piazza XX settembre in centro storico - sarà incentrato su Giuseppe Ungaretti. Ospiti della serata i professori Umberto Sereni e Francesco Tricomi, con i giornalisti Mario Bernardi...

martedì, 7 luglio 2020, 11:23

Ieri sera, presso la sala riunioni della Confartigianato di Lucca sita in Viale Castracani trav. IV, 84 località Arancio, si è svolta l’Assemblea Generale Annuale dei Delegati della Confartigianato Imprese Lucca, tenuta dalla Presidente, dott.ssa Michela Fucile insieme al Direttore, Roberto Favilla.

lunedì, 6 luglio 2020, 17:10

Dopo la fine del lockdown riprendono anche le attività formative della Uil Fpl su Lucca e Versilia. Il primo è in programma nei prossimi giorni insieme alla Agenzia formativa Quec e riguarda tutti gli operatori addetti all'assistenza di base (Adb) che intendono fare il corso per diventare Operatori socio sanitari...

lunedì, 6 luglio 2020, 16:55

L'azienda USL Toscana nord ovest ricorda che a partire da oggi, lunedì 6 luglio, e fino al 30 settembre 2020 cambia l'orario delle farmacie ospedaliere.

lunedì, 6 luglio 2020, 16:50

È stata pubblicata questa mattina la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP nel Comune di Lucca, per l'anno 2019. La graduatoria si compone di un elenco degli ammessi, in ordine di punteggio e alfabetico, e di un elenco degli esclusi.

sabato, 4 luglio 2020, 14:45

Anche Italia dei Valori esprime la propria solidarietà a Marco Dianda, l'educatore del nido di Spianate, insultato da un genitore perché gay.

sabato, 4 luglio 2020, 11:38

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che le visite medico sportive all'ambulatorio della Medicina dello Sport nella Cittadella della Salute "Campo di Marte" di Lucca si prenotano esclusivamente per telefono al numero 0583-970301, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e...