Lucca: l’ospedale "San Luca" partecipa alle iniziative della Fondazione Onda per la salute della donna

Altre notizie brevi

giovedì, 9 luglio 2020, 20:04

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera di Attilio Bartolini, rivolta al sindaco di Capannori Luca Menesini, in merito ai furti verificatisi al cimitero di Lammari:"Buona sera Signor Sindaco,per il rispetto dei defunti che ognuno di noi ha nella propria famiglia,La prego di intensificare i controlli al cimitero di Lammari,...

giovedì, 9 luglio 2020, 15:58

Prenderà il via lunedì 20 luglio un originale laboratorio teatrale gratuito alla scoperta di se stessi, dell'altro e del territorio intitolato 'Artisti Vagabondi' rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Il laboratorio a cura di Ilaria Gozzini e Viviana Marino è realizzato da Forium agenzia formativa, Associazione...

giovedì, 9 luglio 2020, 14:48

«Prima di parlare di 5G, risolviamo intanto il problema di una copertura con fibra e banda larga che nell’intera provincia di Lucca, come del resto in tutta la Toscana, trova ancora troppe aree bianche, molte a fallimento di mercato e complessivamente un divario digitale che in emergenza covid ha visto...

giovedì, 9 luglio 2020, 14:34

Durante il lockdown la Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi ha lanciato la Cassa di Resistenza per portare sostegno e solidarietà alle famiglie che si sono trovate in difficoltà. "I ritardi nell'erogazione della cassa integrazione - dichiara la Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi -, la chiusura delle...

giovedì, 9 luglio 2020, 13:31

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve segnalazione di Roberto Carlo Menchini, anche se possiamo dire di essere tranquillamente rimasti anche noi vittime del medesimo disguido. Forse colpa del calendario modificato a partire dal 6 luglio?:Volevo segnalare che il giorno 7 luglio 2020 a San Pietro a Vico in via dei...

giovedì, 9 luglio 2020, 11:16

E' stato prorogato a lunedì 20 luglio il termine (inizialmente fissato al 10 luglio) per partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2020. Una misura promossa dall’amministrazione comunale a sostegno delle famiglie residenti a Capannori con determinati redditi Isee i...

mercoledì, 8 luglio 2020, 21:47

Verrà presentato a Borgo a Mozzano domenica prossima 12 luglio alle 18.30 il volume “Il miracoloso Crocifisso del Borgo e la sua chiesa”, scritto nel corso del lungo lockdown da Gabriele Brunini governatore della locale confraternita di Misericordia.

mercoledì, 8 luglio 2020, 21:42

Real Collegio Estate, non si terrà l’appuntamento in programma venerdì (10 luglio). La compagnia La dama e l’unicorno, che avrebbe dovuto portare il scena lo spettacolo La quercia delle streghe con tutta la suggestione dell’arpa celtica e delle chitarre ha, infatti, annullato la data di Lucca per motivi indipendenti dalla...

mercoledì, 8 luglio 2020, 18:45

Sarà il "topolino Nico", protagonista di uno spettacolo per bambini ad aprire questa sera (martedì 8 luglio), la sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Comune di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di...

mercoledì, 8 luglio 2020, 18:32

Va avanti il percorso partecipativo per il piano operativo avviato dal Comune di Lucca. Dopo il primo laboratorio dedicato allo spazio pubblico e il secondo incontro sui parchi territoriali e le aree naturalistiche, ecco che sabato (11 luglio) i cittadini potranno confrontarsi sull’area di trasformazione dell’ex scalo merci ferroviario e...