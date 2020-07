Maurizio Vanni ed Enrico Marchi a Real Collegio Estate

Altre notizie brevi

Questo pomeriggio dalle ore 16 lo stadio di Marlia apre le porte per tutti bambini/e, nati dal 2008 al 2015, che vogliono divertirsi e giocare a calcio. Una giornata all’insegna del divertimento, verrà lasciata una maglia ricordo e dopo ci sarà merenda offerta dalla Academy Folgor Marlia.

Alberto Baccini, coordinatore di Italia Viva "Lucca e i suoi Territori", interviene sul progetto della Manifattura Tabacchi prendendo di mira la giunta e il centro-destra."L'ammuina - esordisce - che la voce popolare partenopea attribuisce a presunti regolamenti della Regia Marina Borbonica come tattica militare, è stata ampiamente dispiegata dalla Giunta...

È in fase avanzata la realizzazione della pista ciclabile da Lammari a Lunata. "Il primo tratto realizzato - commenta Guido Angelini, consigliere comunale e capogruppo PD Capannori - da via Lombarda al bivio con via Montale fino all'incrocio con via di Liso consente di dare un primo giudizio positivo.

A partire da domenica 26 luglio cambiano gli orari delle messe domenicali nelle parrocchie di San Cassiano e San Pietro a Vico. Con modifiche di soli 30 minuti rispetto a quanto in essere fino a oggi, le messe saranno così distribuite: alle 7:30 a San Cassiano a Vico, alle 8:30...

"E' chiaro che la questione relativa al futuro dell'ex Manifattura di Lucca non possa trascinarsi in eterno - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ma è altrettanto logico, a nostro avviso, che sull'importante tematica si debba interpellare concretamente e rapidamente chi ha, eventuali, suggerimenti e correttivi...

Confermata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo con codice giallo per temporali nelle zone settentrionali della Toscana, emessa ieri e valida fino alle ore 20 di oggi, venerdì 24 luglio, che viene però estesa anche alla Valdelsa e alla Valdera.

L’amministrazione comunale ha comunicato che per il 2020 le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti rimarranno invariate per le attività commerciali costrette alla chiusura durante l’emergenza sanitaria.

È aperto il nuovo bando ordinario per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020. Il testo del bando e i moduli da compilare per presentare la domanda sono consultabili e scaricabili sul sito web del Comune di Lucca con link diretto sulla homepage oppure potranno...

Da mercoledì 29 luglio (compreso) fino a mercoledì 2 settembre è sospeso il ricevimento dei cittadini senza appuntamento da parte del sindaco di Capannori Luca Menesini. Il ricevimento senza appuntamento, che si tiene il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 9 settembre.

Colle di Bordocheo, azienda biologica di vino e olio delle Colline lucchesi, inaugura quest'anno una breve ma intensa stagione musicale estiva live fra vigneti e olivi.