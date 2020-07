Montemagni (Lega): "L'allarme di Confcommercio non deve essere sottovalutato"

"Dati allarmanti quelli che vengono da Confommercio Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ed oltretutto si riferiscono solo al primo trimestre dell'anno; non oso pensare, dunque, che numeri usciranno dal periodo aprile-giugno, ovvero in piena pandemia."



"Se, infatti-prosegue il Consigliere-circa settanta aziende hanno chiuso da gennaio a marzo, purtroppo, ci si deve attendere un deciso incremento di imprese sparite nell'ultimo, drammatico periodo."



"Confcommercio lucchese-precisa l'esponente leghista-segnala opportunamente come il fatto di posticipare il pagamento delle tasse non sia assolutamente risolutivo e d'aiuto ai commercianti; chi non fattura, come può, infatti, rispettare i termini imposti dallo Stato?"



"Servirebbe-sottolinea la rappresentante della Lega-un cosiddetto "anno bianco" fiscale, da noi ampiamente caldeggiato, che preveda lo stop alle imposte per almeno tutto il 2020."



"Solo in questo modo, oltre che favorendo realmente l'accesso al credito agevolato-conclude Montemagni-si potrebbe dare la classica boccata d'ossigeno agli imprenditori lucchesi che, col passare del tempo, vedono, ahimè, sempre più avvicinarsi il baratro."