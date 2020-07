Montemagni (Lega): "Lavoratori Cup in sciopero, urge migliore organizzazione e più personale per gestire le prenotazioni"

lunedì, 27 luglio 2020, 14:19

"Già tuttora - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non mancano i problemi al Cup, ma sembra che, a giorni, con l'arrivo del nuovo gestore, le criticità potrebbero addirittura aumentare."



"La mole di lavoro quotidiana è notevole-prosegue il Consigliere-e gli operatori sembra siano in numero del tutto insufficiente ed anche l'organizzazione dei turni di lavoro dovrebbe essere maggiormente affinata." "Ecco il perchè dello sciopero-precisa l'esponente leghista-che, per tre giornate, creerà ulteriori problematiche ai cittadini."



"Appare chiaro, quindi-sottolinea il rappresentante della Lega-che l'aver voluto accorpare in unico punto, precisamente a Livorno, l'afflusso di chiamate in arrivo da più province, Lucca compresa, senza avere un organico idoneo al servizio, abbia inevitabilmente determinato lo stato di agitazione del personale che chiede, giustamente, più attenzione sul tema."



"Auspichiamo, quindi-conclude Elisa Montemagni-che chi di dovere si adoperi per sistemare velocemente la palese questione, pronti anche noi, comunque, ad interpellare l'Assessore, qualora la situazione non si risolva, nel breve periodo, in modo positivo."