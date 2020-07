Montemagni (Lega): "Lucca, solidarietà all'agente della polizia penitenziaria aggredito"

Altre notizie brevi

giovedì, 30 luglio 2020, 19:34

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato, è infuriato con il sindaco e la giunta: "La stampa ha avuto la risposta alla interrogazione sulla questione dei lavori a San Concordio prima di me (mi è arrivata alle 9.15), tra l’altro doveva essere indirizzata anche ad altri colleghi, vorrei sapere perché la amministrazione...

giovedì, 30 luglio 2020, 16:30

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, lunedì 3 agosto, dalle 13.30 alle 16.30, verrà interrotta l’erogazione idrica a Marlia nelle vie Biccelli, Cortinella, della Chiesa, della Rimembranza, Paolinelli, Puccini, San Donnino e in viale Europa (nel tratto compreso tra le vie del Monumento...

giovedì, 30 luglio 2020, 09:54

È a disposizione, sul sito internet della Fondazione Ragghianti www.fondazioneragghianti.it, un nuovo articolo selezionato da «Luk», la rivista annuale pubblicata dalla Fondazione.

mercoledì, 29 luglio 2020, 20:56

Ripartono a pieno regime il monitoraggio e la pulizia dei canali idrici da parte dei volontari del circolo di Legambiente Capannori e Piana lucchese, in collaborazione col Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, nella zona nord ovest del Comune di Capannori.

mercoledì, 29 luglio 2020, 12:30

C'è tempo fino a martedì 4 agosto (ore 16.30) per partecipare al bando per l'assegnazione dei contributi in conto affitto per il 2020.

mercoledì, 29 luglio 2020, 11:43

Appuntamento di richiamo nel parco di Villa Fiori a Ponte a Serraglio, sabato primo agosto alle 17,30, per la presentazione del romanzo-giallo “Colleghi e Carogne” scritto dal giornalista Marco Innocenti ed edito dalla Maria Pacini Fazzi. A parlare con l’autore ci sarà Virgilio Contrucci, della Vicaria Val di Lima.

mercoledì, 29 luglio 2020, 11:42

Il nostro partito perde un testimone della nostra storia politica e di quella Italiana, FortunatoMenichetti, dalla sua esperienza come partigiano alla sua amicizia con Sandro Pertini, dalla sua libera e spontanea divulgazione della cultura antifascista alle generazione di ragazzi della Versilia e non solo, ai sui libri memoria di un...

martedì, 28 luglio 2020, 19:30

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Pisa-Lucca da giovedì 30 luglio a venerdì 7 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire la demolizione da parte del gestore stradale di un cavalcaferrovia, in località Ripafratta, inibito alla circolazione stradale già da alcuni decenni.

martedì, 28 luglio 2020, 13:57

Si rinnova l’appuntamento con il mercato artigianale CreArt in piazza S.Frediano a Lucca, organizzato dalla Cna di Lucca.

martedì, 28 luglio 2020, 13:56

Si terrà giovedì 30 luglio alle ore 19.00 al circolino 'Oasi' di Pieve San Paolo l'iniziativa 'Serata analcolica in allegria' inizialmente programmata per lo scorso 24 luglio. L'iniziativa, finalizzata alla sensibilizzazione di stili di vita sani e, in particolare, ai problemi alcol-correlati è promossa dal Circolo Culturale 'Oasi' di Pieve...