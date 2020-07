Montemagni (Lega): "Lucca: urge raccogliere il grido d'allarme di Confartigianato, piccole imprese a rischio chiusura"

Altre notizie brevi

mercoledì, 8 luglio 2020, 21:47

Verrà presentato a Borgo a Mozzano domenica prossima 12 luglio alle 18.30 il volume “Il miracoloso Crocifisso del Borgo e la sua chiesa”, scritto nel corso del lungo lockdown da Gabriele Brunini governatore della locale confraternita di Misericordia.

mercoledì, 8 luglio 2020, 21:42

Real Collegio Estate, non si terrà l’appuntamento in programma venerdì (10 luglio). La compagnia La dama e l’unicorno, che avrebbe dovuto portare il scena lo spettacolo La quercia delle streghe con tutta la suggestione dell’arpa celtica e delle chitarre ha, infatti, annullato la data di Lucca per motivi indipendenti dalla...

mercoledì, 8 luglio 2020, 18:45

Sarà il "topolino Nico", protagonista di uno spettacolo per bambini ad aprire questa sera (martedì 8 luglio), la sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Comune di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di...

mercoledì, 8 luglio 2020, 18:32

Va avanti il percorso partecipativo per il piano operativo avviato dal Comune di Lucca. Dopo il primo laboratorio dedicato allo spazio pubblico e il secondo incontro sui parchi territoriali e le aree naturalistiche, ecco che sabato (11 luglio) i cittadini potranno confrontarsi sull’area di trasformazione dell’ex scalo merci ferroviario e...

mercoledì, 8 luglio 2020, 14:45

«Lucca grande assente nel decreto Semplificazioni che, pur non semplificando un bel nulla, però per lo meno prova a individuare un elenco di opere incompiute e strategiche. E il sistema tangenziale lucchese però non c’è. E’ gravissimo. Inutile che ora Menesini scriva a Conte.

mercoledì, 8 luglio 2020, 10:51

"Mentre sui mezzi pubblici ed in altri luoghi le distanze previste per la sicurezza sono di almeno un metro quadro, nelle aule delle autoscuole sono di 3 metri quadri. Non riusciamo a capire per quale motivo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti applichi questa disparità che ricade in maniera...

mercoledì, 8 luglio 2020, 08:53

Sono 10.195 le donazioni di sangue, plasma o altri componenti effettuate da toscani iscritti all'Avis nel mese di giugno: un risultato importante per l'associazione che conta in Toscana 185 sedi territoriali e che in questi mesi di emergenza Covid ha intensificato il proprio impegno per non far mancare al sistema...

martedì, 7 luglio 2020, 17:11

Si è conclusa con oltre 1 milione di euro di donazioni da parte di dipendenti, manager e consiglieri di amministrazione la campagna di raccolta fondi interna lanciata da Enel a favore di Enel Cuore Onlus per sostenere specifiche iniziative di utilità sociale legate all'emergenza COVID-19 promosse da enti no-profit.

martedì, 7 luglio 2020, 17:07

Domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 17:00, nella zona di piazzale Risorgimento a Lucca si terrà l’inaugurazione della cabina elettrica “San Pietro” di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

martedì, 7 luglio 2020, 17:04

Mentre procedono i lavori di somma urgenza sulle arginature del rio Leccio, il Comune di Porcari invita tutti i cittadini a presentare documentazione dei danni subiti a causa dell’esondazione dello scorso 17 giugno.