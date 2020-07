Montemagni (Lega): "Molte ombre sul progetto riguardante l'ex Manifattura Tabacchi"

lunedì, 13 luglio 2020, 14:36

"Sul delicato e complesso tema riguardante il futuro dell'ex Manifattura Tabacchi di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - abbiamo già espresso la nostra complessiva avversione a quanto prospettato, ma riteniamo sia giusto puntualizzare alcuni elementi."



"Innanzitutto - prosegue il consigliere - è assolutamente doveroso che le associazioni territoriali e l'intera popolazione residente siano direttamente coinvolti perchè si tratta di un bene prezioso per la collettività lucchese."



"E' fondamentale, poi - precisa l'esponente leghista - chiarire svariati aspetti dell'iniziativa che, lo ribadiamo, è di primaria importanza per la città." "Da più parti, come ad esempio da Confartigianato - sottolinea la rappresentante della Lega - si sollevano seri dubbi e critiche sull'opportunità di seguire il progetto a firma Coima; l'attuale aministrazione non sembra, quindi, avere le idee totalmente chiare in merito, visto che, tra l'altro, unire Manifattura Tabacchi e Cinta Muraria in un unico project ci pare un'assurdità, considerando le palesi differenze fra le due strutture."



"Insomma - conclude Elisa Montemagni - è fondamentale per il futuro ed il bene di Lucca e dei suoi cittadini, che si ripensi attentamente a come impostare la cosa, evitando di portare a compimento iniziative che striderebbero apertamente anche con la prestigiosa storia culturale della splendida località toscana."