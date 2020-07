Montemagni (Lega): "Protesta disoccupati davanti ai centri per l'impiego, tragica fotografia"

giovedì, 2 luglio 2020, 16:22

"Purtroppo - afferma amareggiata Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - qualcuno, a Roma, ma anche in Regione non si dannano certo l'anima, vista la miseria e la palese insufficienza dei finanziamenti fin qui erogati, non si sta rendendo minimamente conto del dramma che stanno vivendo tantissimi italiani, lucchesi, ovviamente, compresi."



"La protesta di disoccupati, sottopagati e persone ancora in attesa del sussidio Inps, davanti ai Centri per l'impiego di Lucca e provincia desolatamente chiusi-prosegue il Consigliere-è la tragica fotografia di tantissime persone che, come recitava uno striscione appeso dai manifestanti, non potendo lavorare non hanno i soldi per mangiare."



"Spiegatelo a loro-precisa l'esponente leghista-che tutto "andrà bene"; probabilmente, dal punto di vista sanitario si sta vedendo la luce in fondo al tunnel, ma da quello lavorativo, il rischio è che diverse persone, totalmente abbandonate dalle Istituzioni, finiscano nel baratro." "Una situazione vergognosa-sottolinea la rappresentante della Lega-che coinvolge svariate categorie di lavoratori alle prese con il post Covid-19."



"Tante storie di gente comune-conclude il Consigliere-accomunate dalla paura di non riuscire neppure a sfamare sè stessi ed i propri figli; insomma, anche dalla lucchesia giunge un disperato grido d'allarme. Chi governa la Toscana e l'Italia, lo raccoglierà?"