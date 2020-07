Parte il nuovo portale on-line dei servizi demografici del comune

venerdì, 17 luglio 2020, 17:50

Sarà attivo da lunedì 20 luglio il nuovo portale online dei servizi demografici del Comune di Lucca che permetterà a tutti i cittadini di ottenere – direttamente da casa o in ufficio tramite collegamento internet le certificazioni anagrafiche e dello stato civile, riguardanti sé stessi ed i propri familiari o – in determinati casi – anche soggetti terzi.

“Il servizi demografici del Comune si dotano di un nuovo grande strumento che estende enormemente l'accesso ai documenti anagrafici senza code, senza presenza fisica negli uffici – afferma l'assessore all'innovazione tecnologica e ai servizi demografici Gabriele Bove – il nostro Paese è stato duramente colpito dall'emergenza sanitaria, ma gli Italiani durante i mesi di lockdown hanno saputo trasformare una crisi in una grande opportunità perché hanno imparato a padroneggiare le più avanzate risorse elettroniche per lavorare, pagare, riunirsi, ottenere documenti direttamente a casa. Il Paese ha compito un balzo tecnologico enorme. Per questo sono particolarmente felice del lavoro svolto in questi mesi dagli uffici, che ringrazio, e di poter inaugurare il nuovo portale on-line dei servizi demografici invitando tutti ad utilizzarlo”.

Al servizio si accede dall'indirizzo https://lucca.comune-online.it/ previa identificazione con carta di identità elettronica – tessera sanitaria (attivata per i servizi on-line) o SPID e può essere fruito anche su dispositivi in modalità di visualizzazione ridotta e interfaccia di tipo “touch” come smartphone e tablet;

I documenti per i quali non sarà più necessario rivolgersi direttamente agli uffici comunali, ma basterà un clic/touch direttamente dal computer di casa o dal proprio smartphone o tablet sono:

per sé stessi od i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico: certificazioni di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, esistenza in vita, contestuale (residenza – cittadinanza – nascita) contestuale di famiglia ed anagrafico di nascita, matrimonio o morte; certificazioni elettorali, godimento dei diritti politici; certificazioni o estratti per riassunto dagli atti di stato civile di: nascita (eventi a partire dall'anno 1984) matrimonio (dall'anno 1983) morte (dall'anno 1988)

certificazione così detta 'libera', ossia riguardante soggetti terzi: anagrafe: certificati di residenza, stato di famiglia; stato civile: certificato di nascita, certificati/estratti per riassunto degli atti di matrimonio o morte sempre a partire dagli anni sopra indicati.

Sarà inoltre inoltre possibile: visionare le informazioni anagrafiche presenti sulla propria scheda anagrafica individuale e di famiglia; ottenere una autocertificazione precompilata (ovvero sul modello dell'autocertificazione il sistema riporta automaticamente i dati risultanti dall'anagrafe);

I certificati emessi in automatico dal portale sono in tutto equivalenti (anche negli aspetti grafici) a quelli emessi dagli sportelli 'fisici' dei servizi demografici ed utilizzano l’architettura di jcity.gov di timbratura digitale (tecnologia QRCode) e firma non presidiata.

Per certificati anagrafici soggetti ad imposta di bollo il sistema richiede di registrare gli estremi identificativi della marca da bollo da 16 euro utilizzata (numero e data di emissione). La stessa marca da bollo poi dovrà essere apposta fisicamente sul documento.

L'amministrazione ricorda che le modalità di accesso ai servizi dell'anagrafe e dello stato civile sono descritti sul sito web del Comune alla pagina www.comune.lucca.it/Anagrafe in particolare per i certificati anagrafici, per quelli di stato civile, per le carte di identità e per l'autenticazione delle firme è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17,30 il servizio di prenotazione al numero 0583 442410. L'ufficio protocollo è accessibile su appuntamento ai seguenti numeri: 0583 442989 – 0583 442592 – 0583 442413 – 0583 442503 lunedì - mercoledì- venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, martedì - giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00.