Piante e medicina naturale nel ‘salotto’ di Real Collegio Estate. Ospiti del talk Marco Pardini e Angelo Frati

venerdì, 31 luglio 2020, 16:14

Le piante e le storie di medicina naturale saranno al centro del prossimo talk di Real Collegio Estate. Martedì (4 agosto) alle 21,15 il giornalista Paolo Mandoli ospiterà nel chiostro di Santa Caterina il naturopata Marco Pardini e Angelo Frati, fondatore del museo del castagno a Colognora di Pescaglia.

Due nomi noti per la competenza e la passione con la quale testimoniano e divulgano antichi saperi. Pardini è spesso ospite del longevo e apprezzato programma I colori del Serchio, trasmesso da NoiTv, e ha recentemente pubblicato con la casa editrice lucchese Maria Pacini Fazzi il ‘romanzo erboristico’ Il piantastorie. Frati, invece, da più di 40 anni si occupa di comunicare il valore di oggetti, strumenti, attrezzi e linguaggi della civiltà contadina della Mediavalle.

Si consiglia di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli spettacoli all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza.