Proseguono al ristorante "Ammodonostro" gli appuntamenti musicali della domenica sera

Altre notizie brevi

venerdì, 17 luglio 2020, 17:51

In occasione del rilancio del progetto ‘Famiglie Rifiuti Zero’ nato nel 2017 su iniziativa di Comune di Capannori, Centro di Ricerca Rifiuti Zero ed Ascit lunedì 20 luglio, alle ore 21, al Parco scientifico di Segromigno in Monte si terrà un incontro pubblico rivolto ai nuclei familiari che vogliono aderire...

venerdì, 17 luglio 2020, 17:50

Sarà attivo da lunedì 20 luglio il nuovo portale online dei servizi demografici del Comune di Lucca che permetterà a tutti i cittadini di ottenere – direttamente da casa o in ufficio tramite collegamento internet le certificazioni anagrafiche e dello stato civile, riguardanti sé stessi ed i propri familiari o...

venerdì, 17 luglio 2020, 17:49

Martedì 28 luglio 2020 è l’ultimo giorno utile per rispondere alla manifestazione d’interesse che l’Azienda USL Toscana nord ovest ha rivolto alle strutture private accreditate interessate all’erogazione di risonanze magnetiche ad alto campo per l'ambito territoriale di Lucca.

venerdì, 17 luglio 2020, 14:35

Il consigliere comunale Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, torna ad attaccare a gamba tesa l'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Luca Menesini."Pazzesco - esordisce il consigliere -: è più di 15 anni che questa amministrazione prende in giro i cittadini di Capannori.

venerdì, 17 luglio 2020, 14:31

Sarà una doppia manifestazione "a porte chiuse" quella della 55^ Coppa Città di Lucca e della 3^ Coppa Ville Lucchesi, attesa per domani, sabato 18, sul territorio.

venerdì, 17 luglio 2020, 13:27

Proroga delle scadenze fiscali. E’ questa la richiesta che Cna fa al Governo per andare incontro alle imprese, gravemente colpite dall’emergenza Covid.

venerdì, 17 luglio 2020, 13:08

Con la presente si comunica che a partire dal 15 luglio è attivo presso l’ospedale San Luca uno sportello front office dell'associazione A.I.D.O., associazione italiana donatori di organi.

venerdì, 17 luglio 2020, 12:55

La ASD Associazione Podistica Marciatori Marliesi, organizzatrice della Marcia delle Ville, con grande rammarico annuncia ufficialmente che un’edizione 2020 della storica marcia non competitiva sulle colline marliesi non ci sarà.

giovedì, 16 luglio 2020, 19:34

Martedì 21 luglio, alle ore 18,30, presso il Ristoro delle Mura, Baluardo San Salvatore, il Centro “Chiavi d’Oro” di Lucca promuove un’iniziativa musicale con Giulio D’Agnello, la sua chitarra e le canzoni d’autore e della tradizione.

giovedì, 16 luglio 2020, 16:42

La seconda settimana di appuntamenti con Real Collegio Estate si chiude con una serata tutta dedicata al vernacolo lucchese. Sul palco del chiostro medievale di Santa Caterina, a due passi dalla basilica di San Frediano, domani (17 luglio) alle 21 le parole delle nostre origini diverranno poesia, letteratura e teatro...