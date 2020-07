Raccolta firme Fratelli d'Italia: a Capannori sabato e domenica aperta la sede in via Romana

Altre notizie brevi

venerdì, 3 luglio 2020, 10:47

UILTuCS Toscana e UIL FPL, le due categorie che tutelano le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative Sociali hanno deciso di intervenire nel dibattito sulle problematiche che si sono sviluppate intorno all'appalto assegnato da Estar per alcune ASL Toscane.

giovedì, 2 luglio 2020, 16:41

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento, firmato da Alberto Angeli, in cui si riprende il contenuto di "Capitale e Ideologia" di Thomas Piketty."In Capitale e Ideologia Thomas Piketty ( 1184 pagine, 17 Capitoli, oltre 120 grafici ) riprende l’analisi del capitalismo contemporaneo ripartendo dalla conclusione del saggio” Il Capitalismo del XXI...

giovedì, 2 luglio 2020, 16:40

“Per la Toscana si tratta un colpo ancora più duro perché qui, nella nostra regione, il mondo del Terzo settore è particolarmente vivo e efficace. Siamo tante e varie realtà che si occupano non di fare profitti ma di distribuire solidarietà e sostegno a chi ne ha più bisogno, soprattutto...

giovedì, 2 luglio 2020, 16:22

"Purtroppo - afferma amareggiata Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - qualcuno, a Roma, ma anche in Regione non si dannano certo l'anima, vista la miseria e la palese insufficienza dei finanziamenti fin qui erogati, non si sta rendendo minimamente conto del dramma che stanno vivendo tantissimi italiani,...

giovedì, 2 luglio 2020, 16:06

Questa mattina un ragazzo di 40 anni di Livorno è caduto mentre si trovava sulla via ferrata di Buti. Due ragazzi del Nord Italia che si trovavano più avanti l’hanno visto precipitare per circa 20 metri a causa del cedimento di una roccia.Sul posto un mezzo della centrale operativa 118...

giovedì, 2 luglio 2020, 16:05

Meteo in modesto peggioramento tra venerdì e sabato, con possibilità di temporali sparsi, localmente forti. La Sala operativa unificata ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio.

giovedì, 2 luglio 2020, 15:57

Da lunedì 6 luglio e fino al 30 settembre 2020 cambia l'orario delle farmacie ospedaliere.

giovedì, 2 luglio 2020, 15:56

«Altopascio convochi un Consiglio comunale straordinario per esprimere solidarietà senza se e senza ma al giovane educatore di asilo nido Marco Dianda, il cui lavoro è stato valutato mettendo in mezzo il suo orientamento sessuale. La comunità deve prendere le distanze a livello istituzionale da questo genere di cultura della...

giovedì, 2 luglio 2020, 15:55

Al Rotary Club Montecarlo Piana d Lucca, dopo il passaggio delle consegne fra Paolo Tacchi e Luigi Muri avvenuto il 24 giugno u.s., si e' tenuta mercoledì 1 luglio la prima assemblea di Club: per via telematica il Presidente Muri ha avuto modo, nel ringraziare i soci per la fiducia...

giovedì, 2 luglio 2020, 15:55

“Palazzo Orsetti, il Municipio di Lucca, è la casa di tutte le lucchesi e di tutti i lucchesi. Per questo invitiamo Marco Dianda: per esprimergli la vicinanza dell’intera comunità cittadina. A Lucca ogni cittadino è accolto e protetto; a Lucca il rispetto della dignità delle persone viene prima di tutto;...