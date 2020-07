Rinvio Marcia delle Ville al 2021

venerdì, 17 luglio 2020, 12:55

La ASD Associazione Podistica Marciatori Marliesi, organizzatrice della Marcia delle Ville, con grande rammarico annuncia ufficialmente che un’edizione 2020 della storica marcia non competitiva sulle colline marliesi non ci sarà.

Inizialmente prevista per domenica 26 aprile, la manifestazione era stata rinviata poi a data da destinarsi, con la speranza che tutto tornasse lentamente alla normalità e che in ottobre fosse possibile recuperarla.

La situazione tuttavia, rimane ad oggi ancora molto incerta sia dal punto di vista sanitario che da quello burocratico. Con le grandi limitazioni ancora in essere, necessarie a contenere il contagio da Covid-19, pensare alla Marcia delle Ville come da sempre la conosciamo diviene infatti inevitabilmente difficile, se non impossibile.

A questo si aggiunge poi il fatto che la macchina organizzativa di una manifestazione che ogni anno riesce a richiamare più di 15.000 persone provenienti da tutta Italia, richiede risorse e tempistiche ben definite e che purtroppo in questo stato di grande incertezza non possono essere garantite.

“Siamo molto dispiaciuti di non poter recuperare la manifestazione. Per noi Marciatori Marliesi la Marcia delle Ville non è solo un motivo di orgoglio, ma anche un momento da vivere con intensità ed emozione. Rappresenta il coronamento dei tanti sforzi compiuti durante tutti i dodici mesi che la precedono. Un lavoro di promozione che non conosce pause, incontri istituzionali, viaggi, ore ed ore dedicate all’organizzazione della manifestazione. È l’occasione in cui si ritrovano le centinaia di amici sparsi in giro per il paese che convergono a Marlia per una festa unica nel suo genere. Tutto questo ci mancherà enormemente.

Abbiamo raggiunto il “time limit”, la soglia oltre la quale non sussistono più le condizioni per mettere in piedi un evento partecipato da migliaia di persone.

Alla luce degli ultimi e costanti dati numerici sull’epidemia, speravo in un maggior coraggio da parte delle istituzioni nel far ripartire il mondo sportivo amatoriale che di questo passo è destinato a scomparire, e con esso una gran parte del volontariato esistente. Per questo vorrei lanciare un appello affinché si lavori energicamente per un rapido ritorno alla pratica amatoriale di tutte le discipline sportive.” - commenta Ruggero Taddeucci, presidente dell’ASD Associazione Podistica Marciatori Marliesi.

La Marcia delle Ville è di fatto uno degli eventi più attesi da parte di tutti gli amanti dello sport e delle camminate all’aria aperta, e non poterla vivere a pieno con la serenità che da sempre la contraddistingue sarebbe un grande dispiacere e lascerebbe sicuramente con un po’ di amaro in bocca.

Tutto rimandato al 2021 quindi, con la sempre più viva speranza che tutto si ristabilizzi. Oltre alla marcia in sé, rimandate quindi anche tutte le grandi novità che l’edizione 2020 aveva in cantiere. Dopo il rebranding del logo a inizio anno, era infatti prevista la realizzazione di uno speciale villaggio di partenza attivo fin dal giorno prima della marcia, dove tutti avrebbero potuto ritirare il proprio pettorale, assistere ad eventi collaterali, visitare gli stand espositivi delle realtà partner di taratura nazionale del mondo del benessere e dello sport, e divertirsi con musica e intrattenimento. A settembre sarà invece disponibile online il nuovo sito internet della Marcia delle Ville, per garantire al marciatore un’esperienza completa.

Non resta quindi che attendere ansiosamente il 2021, già svelata la data - 25 aprile 2021 - per un evento che si preannuncia ancora più ricco di sorprese ed emozioni.

A partire da oggi tutti i marciatori e tutti gli appassionati sono invitati a seguire tutti gli ulteriori aggiornamenti sulla pagina ufficiale Facebook della Marcia delle Ville.