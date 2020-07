Riparte la formazione targata Uil Fpl: ecco il primo corso per assistenza sanitaria Uil Fpl

Altre notizie brevi

lunedì, 6 luglio 2020, 16:55

L'azienda USL Toscana nord ovest ricorda che a partire da oggi, lunedì 6 luglio, e fino al 30 settembre 2020 cambia l'orario delle farmacie ospedaliere.

lunedì, 6 luglio 2020, 16:50

È stata pubblicata questa mattina la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP nel Comune di Lucca, per l'anno 2019. La graduatoria si compone di un elenco degli ammessi, in ordine di punteggio e alfabetico, e di un elenco degli esclusi.

sabato, 4 luglio 2020, 14:45

Anche Italia dei Valori esprime la propria solidarietà a Marco Dianda, l'educatore del nido di Spianate, insultato da un genitore perché gay.

sabato, 4 luglio 2020, 11:38

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che le visite medico sportive all'ambulatorio della Medicina dello Sport nella Cittadella della Salute "Campo di Marte" di Lucca si prenotano esclusivamente per telefono al numero 0583-970301, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e...

venerdì, 3 luglio 2020, 18:32

«Un cantiere è per sempre. Accade ad Altopascio, nella cui stazione ha trovato dimora quello per la manutenzione della linea ferroviaria. In mezzo alle case, operativo da mane a sera, non lascia nemmeno dormire la gente di notte messo così tra le palazzine. Lo si sposti al Frizzone.

venerdì, 3 luglio 2020, 18:32

Codice giallo su tutta la Toscana per piogge e temporali forti a causa di un modesto peggioramento delle condizioni meteo che prolungano e estendono la vigilanza fino alle ore 14.00 di domani, sabato 4 luglio.

venerdì, 3 luglio 2020, 14:36

Ultimi biglietti disponibili per il Concerto Anniversario in San Francesco di sabato 4 luglio alle 21. Sono pochi, infatti, i tagliandi rimasti a disposizione sul sito web della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, organizzatrice dell'evento che vedrà quest'anno sul palco lo spettacolo Amata immortale.

venerdì, 3 luglio 2020, 14:36

Per tutelare le riserve idriche durante il periodo estivo, l'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza che da oggi vieta l'uso e il consumo di acqua potabile per le attività non strettamente necessarie, ossia tutti gli usi diversi da quelli igienici e domestici.

venerdì, 3 luglio 2020, 10:47

UILTuCS Toscana e UIL FPL, le due categorie che tutelano le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative Sociali hanno deciso di intervenire nel dibattito sulle problematiche che si sono sviluppate intorno all'appalto assegnato da Estar per alcune ASL Toscane.

venerdì, 3 luglio 2020, 08:30

Anche a Capannori Fratelli d'Italia raccoglie le firme per chiedere le dimissioni del Governo Conte e per indire le elezioni a settembre.In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma, sarà aperta la sede in Via Romana n.