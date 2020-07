Basketball Club Lucca: saluto a coach Catalani,

Altre notizie brevi

giovedì, 23 luglio 2020, 19:21

Si chiama “Lucca Operose Acque 1” il primo di una serie di video che l’associazione culturale “Lucca Curiosa” dedica al sistema delle acque di Lucca e piana. Il link è: https://youtu.be/8xM_jC7e7a0 .

giovedì, 23 luglio 2020, 15:56

Questa mattina a seguito di ordinanza, l'amministrazione comunale ha provveduto all'abbattimento di due alberi in condizioni di deperimento e di conseguente precaria stabilità, come valutato dalle segnalazioni dell'Ufficio verde pubblico. Le piante abbattute sono un Pino dell'Himalaya a Porta Elisa (angolo via Elisa – via Beato Passi) e un Pino...

giovedì, 23 luglio 2020, 15:37

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta i riflettori sul problema dei collegamenti ferroviari sulla linea Lucca-Firenze e in Garfagnana."Tanto per cambiare - afferma - lavoratori e turisti sono alle prese con non pochi problemi di spostamento dovendo utilizzare la rete ferroviaria.

giovedì, 23 luglio 2020, 15:16

Continuano i concerti della neonata associazione musicale "Sui Passi di Puccini" che dopo il primo successo riscosso a Chiatri Puccini propone un evento molto interessante, il 26 luglio alle ore 21.15, nella cornice della chiesa di San Jacopo apostolo a San Macario in Piano. Protagonista della serata è l'ItalianCelloDuo, formato...

giovedì, 23 luglio 2020, 14:52

Allerta meteo a partire dalle ore 13 di oggi, giovedì 23 luglio, fino alle 20 di venerdì 24 luglio a causa del transito nell'area appenninica di perturbazioni che potranno portare forti temporali e rischio idrogeologico, soprattutto nelle zone a nord della regione.

giovedì, 23 luglio 2020, 13:51

Italia Viva giudica un fatto positivo che si sia iniziato a parlare nel concreto del progetto sulla ex Manifattura Tabacchi e delle sue finalità uscendo dai segreti del Pd e dalle speculazioni verbali delle opposizioni. Ecco l'intervento di Alberto Baccini, coordinatore Italia Viva "Lucca e i suoi Territori": :

giovedì, 23 luglio 2020, 13:29

La protezione civile della regione Toscana ha emesso allerta di tipo giallo valida dalle 6 alle 20 di domani venerdì 24 luglio. Previsti temporali forti e pericolo idrogeologico idraulico reticolo minore.

mercoledì, 22 luglio 2020, 16:54

E' Barbara Bientinesi, vice responsabile dipartimento ambiente Fratelli d'Italia, a prendere la parola: "A Ceppeto (Fi) - spiega - un medico generico è stato denunciato dalle guardie zoofile dell'Enpa e dai Carabinieri forestali a seguito di indagini durate due anni.

mercoledì, 22 luglio 2020, 15:45

Venerdì 24 luglio dalle ore 9 alle ore 12 il punto di ascolto itinerante che raccoglie le idee e le proposte dei cittadini sullo sviluppo urbanistico della Piana farà tappa a Capannori, in piazza Aldo Moro, mentre domenica 26 luglio dalle 9 alle 12 sarà a Villa Basilica al mercato...

mercoledì, 22 luglio 2020, 13:52

Mostra virtuale Istanti immobili degli artisti del l'Associazione Ucai di Lucca, con sede in Santa Giulia. La mostra è visitabile online su Faceboock sulla pagina evento Istanti immobili su you tube. Espongono Ubaldo Petroni-Paola Mattei-Marisa Toti- Marisa Santarlasci-Marco Mazzoni-Maria Maddalena Vertuccio-Laura Ballini-Janet Kay Lilly-Fabrizio Barsotti-Gianna Giudice- Carla Cherchi- Ale Sorbera-Giuditta...