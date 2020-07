'Serata analcolica in allegria' venerdì 24 luglio al circolo culturale Oasi di Pieve San Paolo

lunedì, 20 luglio 2020, 19:33

Venerdì 24 luglio alle ore 19.00 al circolo culturale 'Oasi' di Pieve San Paolo è in programma un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione di stili di vita sani e in particolare alla prevenzione della dipendenza da alcol promossa dal Circolo Culturale 'Oasi' di Pieve San Paolo e Acat Lucca, in collaborazione con il Comune di Capannori e l'azienda Usl Toscana Nord Ovest.

La 'Serata analcolica in allegria' prevede gli interventi del sindaco di Capannori, Luca Menesini, di Luigi Rossi, direttore di Zona Distretto della Piana di Lucca della Asl, di Valentino Patussi, responsabile del Centro Alcologico Regionale, di Elisa Cerrai nuova responsabile del SerD Lucca (servizi per le dipendenze patologiche della Asl) e della presidente dell'associazione Acat (associazione dei club alcologici territoriali) di Lucca Daniela Giusti. La serata sarà allietata da musica con Gianni alla consolle e aperitivi analcolici.

"Questa iniziativa è un'occasione importante per sensibilizzare le persone e, in particolare, i giovani, a stili di vita sani e per parlare soprattutto di prevenzione della dipendenza da alcol grazie alla presenza di medici, operatori e associazioni che lavorano in questo ambito - spiega l'assessore al volontariato Serena Frediani-. Un evento durante il quale saranno date informazioni importanti al quale auspico partecipino molte persone".