"Serate in... chiostro 2020" a Montecarlo

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:38

"Dati allarmanti quelli che vengono da Confommercio Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ed oltretutto si riferiscono solo al primo trimestre dell'anno; non oso pensare, dunque, che numeri usciranno dal periodo aprile-giugno, ovvero in piena pandemia." "Se, infatti-prosegue il Consigliere-circa settanta aziende hanno chiuso...

mercoledì, 15 luglio 2020, 13:00

Mercoledì 15 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, si teràr il seminario "San Davino Armeno: archeologia e paleopatologia di un santo pellegrino medievale. Lo studio paleopatologico della mummia di San Davino Armeno (XI secolo), effettuato dalla Divisione di Paleopatologia dell'Università di Pisa".

mercoledì, 15 luglio 2020, 12:54

Partecipazione al piano operativo, fine prima parte. Con il laboratorio di sabato (11 luglio) è terminata la fase di coinvolgimento diretto della cittadinanza per la redazione del nuovo strumento urbanistico. L’incontro di restituzione sarà organizzato entro l’anno.Un percorso che si è svolto sul territorio, con punti di ascolto itineranti che...

mercoledì, 15 luglio 2020, 12:44

«I container per la scuola no, non sono nemmeno da considerarsi una soluzione ma solo una dichiarazione di incapacità a individuare spazi per la didattica idonei da parte di un Pd che tratta la scuola da campeggio.

mercoledì, 15 luglio 2020, 09:51

Ogni venerdì sera del mese di agosto al Circolo Ctg di Balbano (Lucca) alle ore 21 arrivano i “Comici in Circolo”. Una rassegna di spettacolo che vedrà la partecipazione di svariati comici del calibro di Matteo Cesca, Samuele Rossi, alcuni dei migliori barzellettieri di “Mi Fai Sganascià”, il noto concorso...

martedì, 14 luglio 2020, 15:58

I bagni pubblici di via Pescheria riapriranno giovedì 16 luglio. La gara per l'affidamento del servizio, che ha dovuto tenere conto delle necessità igieniche di sanificazione legate all'emergenza Covid, si è conclusa in questi giorni ed è risultata vincitrice la cooperativa Alioth di Pontedera.

martedì, 14 luglio 2020, 15:42

E’ partito il concorso con il quale le istituzioni chiamano i ragazzi e le ragazze fra i 14 e i 29 anni ad esprimere le proprie idee e ad essere attori dell’evoluzione del quartiere in cui vivono e della città.

martedì, 14 luglio 2020, 13:28

Prende il via "il Canto degli Alberi", tradizionale manifestazione estiva che si svolge nell'incantevole scenario notturno dell'Orto Botanico . L'iniziativa vede all'Opera la Flam- Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali - assieme al Comune di Lucca ed in collaborazione con le varie realtà che curano l'Orto Botanico.

martedì, 14 luglio 2020, 12:53

Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna indetta dal Ministero della Salute (22 aprile), Fondazione Onda dedica una settimana alle donne, in collaborazione con gli ospedali Bollini Rosa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

martedì, 14 luglio 2020, 12:53

Informiamo gli utenti Ascit che in occasione della festività del Santo Patrono di Capannori, giovedì 16 luglio tutti gli uffici Ascit resteranno chiusi al pubblico, così come il punto di consegna materiale presso il magazzino Ascit.