Talk show sulla Giustizia - Chiostro Santa Caterina

Altre notizie brevi

lunedì, 20 luglio 2020, 20:28

Intervento di Gaetano Ceccarelli consigliere comunale a Capannori: In tema di impianti di smaltimento rifiuti e di compostaggio, è illusorio e controproducente ragionare secondo schemi ormai superati dal percorso avviato da alcuni anni anche con la costituzione della società Retiambiente, partecipata da 100 Comuni, finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti...

lunedì, 20 luglio 2020, 20:26

Durante i mesi scorsi Maria Guida, artista-pittrice e Veronica Celli, psicologa-psicoterapeuta entrambe residenti a Lucca, hanno pensato di dar voce ai vissuti dei bambini rispetto al periodo di quarantena che hanno vissuto e farne un libro, cosicché leggendolo a loro volta altri bambini/ragazzi possano riconoscersi nei vissuti degli altri bambini...

lunedì, 20 luglio 2020, 19:33

Venerdì 24 luglio alle ore 19.00 al circolo culturale 'Oasi' di Pieve San Paolo è in programma un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione di stili di vita sani e in particolare alla prevenzione della dipendenza da alcol promossa dal Circolo Culturale 'Oasi' di Pieve San Paolo e Acat Lucca, in collaborazione con...

domenica, 19 luglio 2020, 13:12

Riceviamo e pubblichiamo questa richiesta del pittore lucchese Fabrizio Barsotti: "Restauriamo la fontana storica del Nottolini in via del Fosso vicino alla Madonna dello Stellario in centro. Ha bisogno di interventi di pulizia e due basamenti in marmo rotti e spezzati da anni da sostituire, erbaccia da togliere e pulizia...

domenica, 19 luglio 2020, 13:11

Nella seduta del consiglio comunale di Lucca svoltosi il 17 Luglio 2020, il Capogruppo di Fratelli D'Italia Nicola Buchignani ha votato favorevolmente alla pratica per il contributo a fondo perduto a sostegno del pagamento del canone di affitto per l'emergenza Covid indirizzato alle imprese artigiane e commerciali che abbiano la...

sabato, 18 luglio 2020, 18:35

Proseguono ogni sera le proiezioni di EstatecinemA nel parco di Villa Bottini, in piena sicurezza con distanziamento garantito dal sistema di assegnazione dei posti e dal maggior comfort delle sedute, disposte a distanza maggiore rispetto al passato.

sabato, 18 luglio 2020, 15:10

Servizi online del Comune di Capannori sempre più vicini ai bisogni dei cittadini. Adesso le famiglie possono scaricare all'interno del portale Urbi dedicato ai servizi scolastici l'attestazione dei pagamenti per usufruire delle detrazioni della denuncia dei redditi.

venerdì, 17 luglio 2020, 17:51

In occasione del rilancio del progetto ‘Famiglie Rifiuti Zero’ nato nel 2017 su iniziativa di Comune di Capannori, Centro di Ricerca Rifiuti Zero ed Ascit lunedì 20 luglio, alle ore 21, al Parco scientifico di Segromigno in Monte si terrà un incontro pubblico rivolto ai nuclei familiari che vogliono aderire...

venerdì, 17 luglio 2020, 17:50

Sarà attivo da lunedì 20 luglio il nuovo portale online dei servizi demografici del Comune di Lucca che permetterà a tutti i cittadini di ottenere – direttamente da casa o in ufficio tramite collegamento internet le certificazioni anagrafiche e dello stato civile, riguardanti sé stessi ed i propri familiari o...

venerdì, 17 luglio 2020, 17:49

Martedì 28 luglio 2020 è l’ultimo giorno utile per rispondere alla manifestazione d’interesse che l’Azienda USL Toscana nord ovest ha rivolto alle strutture private accreditate interessate all’erogazione di risonanze magnetiche ad alto campo per l'ambito territoriale di Lucca.