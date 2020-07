Terminal bus all’ex scalo merci, grandi eventi a Pulia: ecco alcune proposte dei cittadini

mercoledì, 15 luglio 2020, 12:54

Partecipazione al piano operativo, fine prima parte. Con il laboratorio di sabato (11 luglio) è terminata la fase di coinvolgimento diretto della cittadinanza per la redazione del nuovo strumento urbanistico. L’incontro di restituzione sarà organizzato entro l’anno.



Un percorso che si è svolto sul territorio, con punti di ascolto itineranti che si sono conclusi pochi giorni prima del lockdown, e online, grazie a una piattaforma di videoconferenza che ha facilitato anche il dialogo tra gruppi di partecipanti. Per ogni appuntamento erano previsti fino a 40 cittadini connessi.



Tre laboratori su altrettanti obiettivi del nuovo piano: lo spazio pubblico, le aree naturalistiche e i parchi territoriali, i grandi progetti di riuso e rigenerazione. Come l’ex scalo merci ferroviario e il mercato di Pulia, al centro dell’ultimo confronto: “Due aree strategiche – ha detto l’assessore all’urbanistica Serena Mammini – per rispondere a necessità che Lucca manifesta da molto tempo. Un luogo di scambio tra modalità diverse di muoversi: treno, auto, pullman, motocicli e biciclette, punto di arrivo e di partenza prossimo alla stazione ferroviaria. Un nodo, quello dell’ex scalo merci, che vorremmo bello e ben connesso alla città e ai quartieri, attrezzato e arricchito dalla presenza del verde. Così come per Pulia – continua Mammini – rilevo che le proposte dei cittadini vertono sulla possibilità di sfruttare quegli ampi spazi, vista anche la vicinanza con le Mura, per i grandi eventi. Importante sarà la possibilità di creare connessioni verdi tra l’area di Pulia e il centro storico”.

Il lavoro dei cittadini che hanno inviato contributi, lasciato le loro idee e suggestioni ai punti di ascolto sul territorio e partecipato ai laboratori sarà restituito in un incontro finale che l’amministrazione organizzerà prima del passaggio in consiglio comunale per l’adozione.

I report di ogni tappa del percorso partecipato sono disponibili online alla pagina http://www.comune.lucca.it/Partecipazione_al_Piano_Operativo.

I contributi ricevuti sono stati analizzati e georeferenziati dall’ufficio di piano. Sono stati sintetizzati in una mappa online, da tutti consultabile, e sono oggetto di approfondimento della commissione consiliare urbanistica.

Nel frattempo chi volesse inviare una proposta può ancora scrivere un’email a iosonolucca@comune.lucca.it o compilare il modulo alla pagina http://www.comune.lucca.it/partecipazione_on_line. Fino alla fine del mese di luglio, inoltre, sarà possibile partecipare al questionario Lucca, come va? (http://www.comune.lucca.it/Lucca_come_va) per mappare i bisogni emersi nel vivere la città in seguito alla pandemia di Covid-19.