Ultim'ora su mobilitazione 50 lavoratori Cup ospedalieri della Provincia: incontro dal prefetto il 9, stop allo sciopero

martedì, 30 giugno 2020, 23:07

"La prefettura ci ha convocati per giovedì prossimo 9 luglio per cercare di sciogliere i nodi dei lavoratori nei Cup e Front Office ospedalieri della provincia, in conseguenza del cambio di appalto regionale - fa sapere Giovanni Bernicchi, segretario Fisascat Cisl Toscana Nord - per cui abbiamo sospeso lo sciopero, che era in programma anche per domani mattina con un sit-in di fronte all'ospedale San Luca di Lucca, e qualsiasi altra iniziativa proprio per dar modo al tavolo della Prefettura di aprire un ampio confronto che il 9 coinvolgerà anche la parte istituzionale. Stamani i referenti sindacali, Sonia Campeol per Filcams Cgil, Giovanni Bernicchi per Fisascat Cisl e Massimiliano Bindocci per Uiltrasporti, sono stati ricevuti dai vertici Asl che hanno annunciato una proroga del contratto.

"Vogliamo vederci chiaro - sottolinea Bernicchi - Formalmente i lavoratori di Cup e Front Office ospedalieri ad oggi hanno in mano soltanto la loro lettera di licenziamento datata 30 giugno. Tutti gli impegni annunciati verbalmente dall'Asl nell'incontro di stamani devono ora arrivare a una formulazione nero su bianco. Non è possibile che lavoratori che rappresentano un fondamentale punto di incontro e di orientamento tra sanità e utenza, siano lasciati in un limbo assurdo, di fronte allo spettro del peggioramento della situazione contrattuale".