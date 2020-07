Venerdì 31 luglio, per ridere e riflettere con i clown "Operativi!"

venerdì, 31 luglio 2020, 11:45

Favole per bambini e momenti di riflessione per gli adulti. La sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", prosegue ad animare le serate estive delle famiglie lucchese con quasi uno spettacolo ogni sera. Realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Comune di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, ingresso gratuito per spettatori di tutte le età vede ancora due appuntamenti questa settimana.

Venerdì 31 luglio, "Operativi!" con gli Eccentrici Dadarò, in piazza Aldo Moro a Capannori, ore 21. Spettacolo vincitore del Concorso Nazionale Cantieri di Strada 2014. Ci sono un tedesco, un americano e un italiano. Sembra l'inizio di una barzelletta ma questa è una storia vera! Una storia senza tempo. Una storia di tre clown. Tre clown con il fucile. Tre clown in divisa con il fucile, forse tre clown-soldati reduci da tutte le guerre della storia. In collaborazione con il Comune di Capannori (ingresso gratuito).

Prenotazione sempre consigliata anche se non indispensabile:

prenotazioni@luccateatrofestival.it

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival e tutte le informazioni si trovano sul sito www.luccateatrofestival.it