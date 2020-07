"We are still here", alla Galleria d'Arte Olio Su Tavola di Lucca arriva l'opera dell'artista danese Betina Nielsen

Altre notizie brevi

venerdì, 10 luglio 2020, 13:58

Gran finale per "Vivi Capannori", l'iniziativa promossa dal Comune di Capannori per scoprire alcuni dei luoghi più mozzafiato del territorio mediante visite di gruppo con servizio gratuito di guida turistica. Domani, sabato 11, e dopodomani, domenica 12 luglio, con partenza alle ore 9 e alle ore 17, è in programma...

venerdì, 10 luglio 2020, 13:53

Neo-diciottenni in treno gratis per tutto il mese di agosto. L'invito a ‘scoprire' il treno e la Toscana per i nati nel 2002, che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nel 2020, arriva anche quest’anno dalla Regione Toscana, che ha inserito di nuovo questa possibilità in accordo con Trenitalia.

venerdì, 10 luglio 2020, 13:48

Capannori, Paolo Ricci presidente del Circolo Fratelli d'Italia Capannori: "Chi ha assistito al Consiglio comunale di mercoledì sera, ha potuto ascoltare e vedere comportamenti arroganti e antidemocratici da parte del consigliere capogruppo del PD Guido Angelini, distinguendosi per arroganza, superbia, mettendo in discussione il parere di una persona autorevole come...

giovedì, 9 luglio 2020, 20:04

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera di Attilio Bartolini, rivolta al sindaco di Capannori Luca Menesini, in merito ai furti verificatisi al cimitero di Lammari:"Buona sera Signor Sindaco,per il rispetto dei defunti che ognuno di noi ha nella propria famiglia,La prego di intensificare i controlli al cimitero di Lammari,...

giovedì, 9 luglio 2020, 15:58

Prenderà il via lunedì 20 luglio un originale laboratorio teatrale gratuito alla scoperta di se stessi, dell'altro e del territorio intitolato 'Artisti Vagabondi' rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Il laboratorio a cura di Ilaria Gozzini e Viviana Marino è realizzato da Forium agenzia formativa, Associazione...

giovedì, 9 luglio 2020, 14:48

«Prima di parlare di 5G, risolviamo intanto il problema di una copertura con fibra e banda larga che nell’intera provincia di Lucca, come del resto in tutta la Toscana, trova ancora troppe aree bianche, molte a fallimento di mercato e complessivamente un divario digitale che in emergenza covid ha visto...

giovedì, 9 luglio 2020, 14:34

Durante il lockdown la Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi ha lanciato la Cassa di Resistenza per portare sostegno e solidarietà alle famiglie che si sono trovate in difficoltà. "I ritardi nell'erogazione della cassa integrazione - dichiara la Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi -, la chiusura delle...

giovedì, 9 luglio 2020, 14:32

Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna indetta dal Ministero della Salute (22 aprile), Fondazione Onda dedica una settimana alle donne, in collaborazione con gli ospedali premiati con i bollino rosa, per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

giovedì, 9 luglio 2020, 13:31

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve segnalazione di Roberto Carlo Menchini, anche se possiamo dire di essere tranquillamente rimasti anche noi vittime del medesimo disguido. Forse colpa del calendario modificato a partire dal 6 luglio?:Volevo segnalare che il giorno 7 luglio 2020 a San Pietro a Vico in via dei...

giovedì, 9 luglio 2020, 11:16

E' stato prorogato a lunedì 20 luglio il termine (inizialmente fissato al 10 luglio) per partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2020. Una misura promossa dall’amministrazione comunale a sostegno delle famiglie residenti a Capannori con determinati redditi Isee i...