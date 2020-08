Al Real Collegio si presenta "Relicta": poesie di Benedetto Maggio

Altre notizie brevi

domenica, 23 agosto 2020, 09:49

Prossimo appuntamento dei Fossi dell'Arte 2020 il 19 settembre dalle 16,30 alle 22,30 nel tratto di strada compreso il lato Ovest di via del Fosso dal n129 al 177 con la strada chiusa al traffico, in Piazza San Francesco, e lato via del Fosso vicino al muro di Villa Bottini.

sabato, 22 agosto 2020, 12:36

Da lunedì (24 agosto), è possibile andare, senza appuntamento, nell'atrio del Comune in piazza Aldo Moro, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, per ritirare le nuove tessera elettorali.

venerdì, 21 agosto 2020, 16:42

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 agosto, sono 24 (su 1.458 tamponi validati) così suddivisi:

venerdì, 21 agosto 2020, 16:17

“In questi giorni, attraverso diversi canali, ci arrivano segnalazioni dai cittadini relative a brevi ritardi nell’esecuzione o refertazione di tamponi, richiesti da coloro che sono rientrati in Italia da Spagna, Malta Croazia e Grecia”. La direzione aziendale della ASL Toscana nord ovest, fa il punto ad oggi (21 agosto).

venerdì, 21 agosto 2020, 13:42

«Sulla scuola tra Pd, M5S e sinistre varie si sta passando dalla pandemia al pandemonio. Ancora oggi la Regione si vede costretta a precisare che apriranno il 14 settembre, ma a 23 giorni da quella data pronunciata ormai come un mantra c’è il vuoto su spazi, banchi, docenti, regole di sicurezza.

venerdì, 21 agosto 2020, 13:04

“La USL Toscana nord ovest è stata l’Azienda che a livello regionale ha segnalato il maggior numero di donatori d’organo nel primo semestre 2020, un risultato che dimostra un elevato livello di efficienza e la pone ai vertici delle realtà sanitarie in questo campo”.

venerdì, 21 agosto 2020, 11:58

Continuano i concerti della rassegna estiva dell' associazione musicale "Sui Passi di Puccini". L'evento si terrà il 23 agosto nella chiesa di S. Andrea Apostolo a Maggiano, alle ore 21.15.Il quintetto d'archi diretto da Manuel del Ghingaro e formato da Francesco Carmignani (primo violino), Sara Fanucci (secondo violino), André Pisani...

venerdì, 21 agosto 2020, 10:12

Il comune di Altopascio informa che è possibile ritirare i tesserini venatori nella sede della Polizia Municipale, in via Bientina, secondo i giorni e gli orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

giovedì, 20 agosto 2020, 18:05

Nell'ambito della rassegna estiva "Serate In...Chiostro" organizzata dall'Associazione Teatrale "Il Palcoscenico" e dal Comune di Montecarlo, la Società Filarmonica "G. Puccini" A.P.S. di Montecarlo presenta "L'arte di arrangiarsi", spettacolo musicale in due parti.Prima parte: Con i clarinetti della Filarmonica G.

giovedì, 20 agosto 2020, 14:02

"Ci siamo più volte occupati in questi anni - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - dei vari problemi che, purtroppo, attanagliano il trasporto pubblico locale in lucchesia." "Autobus spesso obsoleti, corse saltate, parco macchine insufficiente-prosegue il Consigliere-sono criticità a cui, ahinoi,...