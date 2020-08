Altopascio: consegna tesserini venatori nella sede della municipale

Altre notizie brevi

venerdì, 21 agosto 2020, 13:42

«Sulla scuola tra Pd, M5S e sinistre varie si sta passando dalla pandemia al pandemonio. Ancora oggi la Regione si vede costretta a precisare che apriranno il 14 settembre, ma a 23 giorni da quella data pronunciata ormai come un mantra c’è il vuoto su spazi, banchi, docenti, regole di sicurezza.

venerdì, 21 agosto 2020, 13:04

“La USL Toscana nord ovest è stata l’Azienda che a livello regionale ha segnalato il maggior numero di donatori d’organo nel primo semestre 2020, un risultato che dimostra un elevato livello di efficienza e la pone ai vertici delle realtà sanitarie in questo campo”.

venerdì, 21 agosto 2020, 11:58

Continuano i concerti della rassegna estiva dell' associazione musicale "Sui Passi di Puccini". L'evento si terrà il 23 agosto nella chiesa di S. Andrea Apostolo a Maggiano, alle ore 21.15.Il quintetto d'archi diretto da Manuel del Ghingaro e formato da Francesco Carmignani (primo violino), Sara Fanucci (secondo violino), André Pisani...

giovedì, 20 agosto 2020, 18:05

Nell'ambito della rassegna estiva "Serate In...Chiostro" organizzata dall'Associazione Teatrale "Il Palcoscenico" e dal Comune di Montecarlo, la Società Filarmonica "G. Puccini" A.P.S. di Montecarlo presenta "L'arte di arrangiarsi", spettacolo musicale in due parti.Prima parte: Con i clarinetti della Filarmonica G.

giovedì, 20 agosto 2020, 14:02

"Ci siamo più volte occupati in questi anni - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - dei vari problemi che, purtroppo, attanagliano il trasporto pubblico locale in lucchesia." "Autobus spesso obsoleti, corse saltate, parco macchine insufficiente-prosegue il Consigliere-sono criticità a cui, ahinoi,...

giovedì, 20 agosto 2020, 13:25

Prosegue nel fine settimana nell'area verde sul retro del Municipio la Rassegna di cinema, musica e teatro '… Ma la notte sì!. Domani, venerdì 21 agosto, alle ore 21.30, è in programma il concerto della Gaudats Junk Band.

giovedì, 20 agosto 2020, 13:24

Prosegue l'attività di messa in sicurezza delle alberature sulla passeggiata delle Mura.

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:32

Al via da domani, 20 agosto, in Toscana, le attività per lo screening sierologico preventivo del personale docente e non docente, in previsione dell’apertura del prossimo anno scolastico. Come da indirizzi operativi forniti dal Ministero della Salute, tramite apposita circolare del 7 agosto scorso, lo screening è rivolto al personale...

mercoledì, 19 agosto 2020, 08:56

Da Calafuria al Monte del Diavolo al tramonto: "Un erto monte tenebroso, horrore terribile, che Monte del Diavolo veniva anche appellato, presso del quale, sporgendo in mare, avevano spesso naufragato molti navigli." (Annali di Livorno)

martedì, 18 agosto 2020, 14:30

"Non possiamo che sottoscrivere apertamente - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - il pressante invito rivolto alle Istituzioni da parte di un'associazione di pendolari della Toscana Nord-Ovest che chiede il pieno rispetto delle regole anti-Covid da parte di chi viaggia in...