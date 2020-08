Ascit coinvolge operatori ecologici ed utenti nel mantenimento della buona qualità del materiale raccolto con le modalità “Porta a Porta”

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:15

"Uno dei settori maggiormente colpiti dalla chiusura dell'economia dovuta al Covid – 19 , è sicuramente il comparto della Fiere del Commercio su aree pubbliche in cui operano banchi ambulanti dei Brigidini e dei Porchettai. Il comparto che ha reso il comune di Lamporecchio famoso nel mondo, che allieta le...

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:57

Il candidato al consiglio regionale per Toscana a Sinistra interviene sulla mancanza di spazi scolastici: "A settembre, i nostri ragazzi/e torneranno sui banchi (forse a rotelle, chi lo sa?) di scuola, ma di che scuola? Spererei non la stessa scuola che abbiamo abbandonato oramai a inizio marzo, perché, se c'è...

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:05

mercoledì, 26 agosto 2020, 11:10

«Per il trasporto scolastico, che il Pd regionale chieda la deroga al metro di distanza non ha senso ed è una pericolosa roulette covid sulla pelle dei nostri ragazzi. Se il metro è precauzione utile e necessaria rispetto al contagio, va mantenuto sempre. Se non lo è, lo togliamo sempre.

mercoledì, 26 agosto 2020, 08:28

Anche in Toscana è stato costituito il primo coordinamento territoriale del "Comitato 3 Motivi per il No”, che sosterrà le ragioni del “no” al referendum costituzionale del 20-21 settembre.Ad annunciarlo sono Luca Russi e Iacopo Biondi Bartolini, militanti del FSI Riconquistare l'Italia e coordinatori territoriali del Comitato, che è stato...

martedì, 25 agosto 2020, 15:56

Prossimo appuntamento con i Fossi dell'Arte il 19 settembre dopo il successo dei sei appuntamenti del 2019. Nel tratto di strada lato Ovest di via del Fosso, vicino alla Madonna dello Stellario , in Piazza San Francesco, e lato via del Fosso vicino al muro di Villa Bottini.

martedì, 25 agosto 2020, 14:32

"Siamo già intervenuti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale e capolista alle prossime elezioni - condividendo le naturali preoccupazioni di un'associazione di pendolari della Toscana Nord-Ovest che stigmatizzavano il comportamento di quei viaggiatori i quali, in treno, non indossano la mascherina." "Una problematica-prosegue il Consigliere-che si potrebbe anche...

martedì, 25 agosto 2020, 14:31

«Sono raggiunto da numerose segnalazioni di famiglie sull’orlo della disperazione perché non riescono a contattare né accedere agli appuntamenti con le Commissioni mediche integrate di valutazione per le disabilità e invalidità dei loro congiunti. A quanto risulta, con l’emergenza coronavirus questi organismi si riunirebbero meno della metà delle volte consuete,...

martedì, 25 agosto 2020, 12:30

Proseguono le verifiche approfondite sulla salute delle alberature urbane condotte dall’ufficio verde pubblico che si avvale di team tecnico specializzato nel settore. A seguito della perizia condotta dall’agronoma Letizia Cipresso che evidenzia la pericolosità per la pubblica incolumità di dieci alberi afflitti da problemi di stabilità, l’amministrazione comunale ha firmato...

martedì, 25 agosto 2020, 12:21

Risultati diagnostici e riflessioni sulla nuova datazione del Volto Santo: incontro di studio a Lucca, sabato 12 settembre, presso la Chiesa dei S.S Giovanni e Reparata, alle 15.Interventi di: