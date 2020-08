Barsi (Toscana a sinistra): "Ancora nessuna risposta sul rientro a scuola"

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:57

Il candidato al consiglio regionale per Toscana a Sinistra interviene sulla mancanza di spazi scolastici: "A settembre, i nostri ragazzi/e torneranno sui banchi (forse a rotelle, chi lo sa?) di scuola, ma di che scuola? Spererei non la stessa scuola che abbiamo abbandonato oramai a inizio marzo, perché, se c'è una cosa certa, il Covid non ha creato un problema, ma, come è successo per la Sanità, la Scuola, la PA, il lavoro precario e stagionale (e l'elenco potrebbe continuare), ha scoperchiato un problema che esisteva già e che minava la resistenza di un Sistema Scolastico al collasso da anni, a causa dei tagli al personale e all'edilizia scolastica.

Infatti, le scuole, e parlando di scuole superiori del centro parlo per esperienza personale avendo frequentato il Liceo Classico sia in Via San Nicolao (ora chiusa per lavori e i cui alunni sono stipati in container al vecchio ospedale da due anni) sia in Via degli Asili, avevano già prima del Covid enormi problemi di spazi.

Classi pollaio minuscole, troppi alunni per classe, spazi comuni inagibili o al limite della decenza, bagni senza porte, infissi cadenti e vecchi, forniture che dire insufficienti e veramente poco, pochissimo personale ATA, pochi professori (spesso precari e girevoli). E a questo si aggiunge il fatto che le scuole del centro non hanno neppure la palestra e devono andare a fare educazione fisica al CONI in Via delle Tagliate.

Sembra evidente, penso a tutti, che sia una situazione insostenibile - incalza il candidato -, e sto parlando della "Normalità", pensate con le misure antiCovid!

Come pensiamo di poter mantenere gli stessi spazi? Come pensiamo di poter tenere i nostri ragazzi in classi vecchie o addirittura in container, senza ricircolo d'aria, senza riscaldamento, stipati uno sull'altro come sardine per ore e ore? Le mascherine, il gel o i fantomatici scanner ultravioletti non servono quasi a niente in una situazione del genere!

Serve, ora e subito, un piano di allargamento degli spazi scolastici su Lucca, come su tutta la Provincia (perché sia la Versilia, sia la Mediavalle e la Garfagnana non sono messe meglio). Lucca è piena di stabili pubblici inutilizzati, lasciati a marcire e a cadere. Adattiamoli a uso scolastico per tamponare l'emergenza.

E dopo, facciamo un piano, serio e condiviso, di allargamento degli spazi scolastici. La nostra proposta, come Toscana a Sinistra, di usare la ex-Manifattura Tabacchi come Polo dello Studio sarebbe una ottima soluzione, al posto dello scempio del Progetto COIMA-Fondazione Cassa di Risparmio. Il Polo scolastico permetterebbe di risolvere più problemi in uno, la crisi di spazi scolastici e di studio, la assenza di spazi d'aggregazione giovanile, la assenza di una palestra per le scuole del Centro Storico e l'abbandono a sé stesso della Manifattura, ridonando veramente quelli spazi alla comunità, per far crescere i nostri figli (e i miei poco meno che coetanei) in uno spazio storico della città, fondamentale per le lotte per l'emancipazione femminile a Lucca!

Dal Governo, dalla Regione e dal Comune tutto tace - conclude il candidato -, o al massimo spiffera, ma i ragazzi, i genitori, gli insegnanti e i dirigenti scolastici (abbandonati a sé stessi in nome della famigerata Autonomia Scolastica), aspettano e meritano risposta!"