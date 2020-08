Capannori, Petrini (FdI): "Lavori in via Nuvolari a Carraia mai fatti, presenteremo interrogazione in consiglio comunale"

Altre notizie brevi

lunedì, 31 agosto 2020, 17:36

La Regione farà tutto quello che è in suo potere per garantire il servizio di trasporto scolastico a tutti gli studenti della Toscana. Per questo la giunta regionale ha approvato nella sua seduta odierna una delibera che destina al sistema del tpl regionale - aziende che gestiscono il servizio ed...

lunedì, 31 agosto 2020, 17:22

Domenica 6 settembre prenderà il via il nuovo progetto dell'Istituto Storico Lucchese "la Via dei Miracoli in Valdinievole". Grazie alla collaborazione della Diocesi di Pescia, tutte le domeniche di settembre, con orario 15-18, in dieci chiese della Valdinievole saranno esposte reliquie sacre tradizionalmente ritenute miracolose e alcune delle quali saranno...

lunedì, 31 agosto 2020, 17:01

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 31 agosto, sono 28. Di questi, 11 sono in provincia di Lucca: 1 solo a Capannori (rientro dall'estero).

lunedì, 31 agosto 2020, 14:57

Ultimo appuntamento 2020 con "I Fossi dell'Arte" sabato 19 settembre ore 16,30 alle 22,30 in via del Fosso lato Ovest, via del Fosso lato Villa Bottini e Piazza San Francesco. Organizzato da Arci Lucca e Versilia, con Fabrizio Barsotti pittore lucchese studio via del Fosso n153 nel centro storico.

lunedì, 31 agosto 2020, 13:17

Martedì 1° settembre, alle ore 21, i candidati del Partito democratico al consiglio regionale, Valentina Mercanti e Mario Puppa incontreranno alle ex scuole, gli amministratori, i cittadini e le cittadine di Molazzana.

lunedì, 31 agosto 2020, 13:14

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità fino alle ore 20 di oggi, lunedì 31 agosto. L’allerta è valida per tutta la regione. Domani previsto un miglioramento.

lunedì, 31 agosto 2020, 13:14

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca: Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la morte della collega turca, Ebru Timtik, mancata giovedì scorso in un carcere turco, dopo 238 giorni di sciopero della fame.

lunedì, 31 agosto 2020, 13:10

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, giovedì 3 settembre dalle ore 8:00 alle 11:30 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Biagioni (nel tratto compreso tra le vie della Galeotta e Quattro Strade di Spianate), in Corte Luini, nelle località Bartoloni, Riatri...

lunedì, 31 agosto 2020, 13:08

E' stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Capannori per l'anno 2019. Le domande pervenute sono complessivamente 201 di cui 22 escluse per mancanza di requisiti.

domenica, 30 agosto 2020, 21:03

Nei prossimi giorni sarà abbattuto un Cedro del Libano malato, collocato all'esterno di Porta Sant'Anna, lungo il percorso ciclopedonale del nuovo sottopasso. La relazione tecnica dell'agronoma Letizia Cipresso ha evidenziato, anche tramite l'utilizzo di tomografie, che la pianta è colpita da marciume radicale fibroso e da patogeni fungini che hanno...