Capannori: soddisfazione in Fratelli d'Italia per la nomina del consigliere Matteo Petrini a vice commissario provinciale

Altre notizie brevi

venerdì, 14 agosto 2020, 15:15

"Unire le Camere di Commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara è un errore – non usa mezzi termini il consigliere regionale Pd Stefano Baccelli – lo ripeto da tempo e lo ribadisco oggi, l'accorpamento rischia di essere deleterio perchè non tiene conto delle diversità e particolarità dei territori e...

venerdì, 14 agosto 2020, 15:14

"Probabilmente in tanti conoscono la frazione di San Gennaro di Capannori: per la vicinanza a Collodi, per la sua chiesa con l' Angelo di Leonardo da Vinci, per la fondazione Palazzo Boccella, la scuola di alta cucina, le ville stupende e la tranquillità che vi si respira.

venerdì, 14 agosto 2020, 11:18

Un progetto narrativo, musicale, fotografico e illustrato; un connubio ideale di quattro arti al centro delle quali c’è il Blues. Questo è “My God is Blues”, recital di e con Cristiano Soldatich, Marcello Rossi, Andrea Berti e Marco Di Grazia, che andrà in scena giovedì 20 agosto all’agriturismo “alle Camelie”...

venerdì, 14 agosto 2020, 10:38

La cerimonia commemorativa è in programma lunedì 17 agosto, alle 10, a Sorgnano, il paese di cui Venturini e Dazzi erano originari.

venerdì, 14 agosto 2020, 10:30

Lunedì 17 agosto, dalle ore 18.30 alle 20.00, presso il parco di Villa Bottini, Il Centro Chiavi d’Oro, organizza un Tombolone Gigante di Ferragosto con ricchi premi.

giovedì, 13 agosto 2020, 19:46

L'Associazione Artistico Culturale di Promozione Sociale "APS Laboratorio Brunier", vi attende alla Manifestazione MusicArt - Promenade fra Musica, Colori e Visite Guidate III Edizione dal 19 al 30 agosto 2020 presso la prestigiosa Villa Bottini di Lucca, in via Elisa, 9.

giovedì, 13 agosto 2020, 17:09

Il responsabile organizzativo di Lucca della Lega Mauro Santini esprime la soddisfazione per i candidati al consiglio regionale della Toscana nella sezione di Lucca e Capannori."Il partito - afferma - ha dovuto scegliere e non sempre si riesce a poter candidare tutti quanti,quindi mi preme ringraziare tutti coloro che hanno...

giovedì, 13 agosto 2020, 17:01

Sul protocollo per la sicurezza del Ministero dell'Istruzione inerente la ripresa dell'anno scolastico, l'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE), riconoscendo le enormi difficoltà che indubbiamente tale azione deve affrontare e considerando inutili molte delle polemiche che vengono mosse riguardo la gestione della riapertura delle scuole, in quanto critiche spesso prive...

giovedì, 13 agosto 2020, 12:07

"Ci opporremo alla fusione delle Camere di Commercio di Pisa e Lucca, inserito dal governo nel dl Agosto. Il processo, paventato qualche mese fa, era stato stoppato accogliendo le istanze dei territori interessati: ora, nella fase forse più acuta dell'emergenza economica legata al Covid, sarebbe folle privare le imprese del...

giovedì, 13 agosto 2020, 12:06

Molti cittadini si sono rivolti al Comune di Porcari per segnalare buche e strisce pedonali carenti su via Giacomo Puccini, di competenza provinciale. L’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, quindi, si è da tempo fatto carico della situazione comunicando a Palazzo Ducale, per telefono e via Pec, la necessità di interventi.