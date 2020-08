Concerto di Gaudats Junk Band e del trombettista Andrea Tofanelli

Altre notizie brevi

giovedì, 20 agosto 2020, 18:05

Nell'ambito della rassegna estiva "Serate In...Chiostro" organizzata dall'Associazione Teatrale "Il Palcoscenico" e dal Comune di Montecarlo, la Società Filarmonica "G. Puccini" A.P.S. di Montecarlo presenta "L'arte di arrangiarsi", spettacolo musicale in due parti.Prima parte: Con i clarinetti della Filarmonica G.

giovedì, 20 agosto 2020, 14:02

"Ci siamo più volte occupati in questi anni - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - dei vari problemi che, purtroppo, attanagliano il trasporto pubblico locale in lucchesia." "Autobus spesso obsoleti, corse saltate, parco macchine insufficiente-prosegue il Consigliere-sono criticità a cui, ahinoi,...

giovedì, 20 agosto 2020, 13:24

Prosegue l'attività di messa in sicurezza delle alberature sulla passeggiata delle Mura.

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:32

Al via da domani, 20 agosto, in Toscana, le attività per lo screening sierologico preventivo del personale docente e non docente, in previsione dell’apertura del prossimo anno scolastico. Come da indirizzi operativi forniti dal Ministero della Salute, tramite apposita circolare del 7 agosto scorso, lo screening è rivolto al personale...

mercoledì, 19 agosto 2020, 08:56

Da Calafuria al Monte del Diavolo al tramonto: "Un erto monte tenebroso, horrore terribile, che Monte del Diavolo veniva anche appellato, presso del quale, sporgendo in mare, avevano spesso naufragato molti navigli." (Annali di Livorno)

martedì, 18 agosto 2020, 14:30

"Non possiamo che sottoscrivere apertamente - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - il pressante invito rivolto alle Istituzioni da parte di un'associazione di pendolari della Toscana Nord-Ovest che chiede il pieno rispetto delle regole anti-Covid da parte di chi viaggia in...

martedì, 18 agosto 2020, 13:24

La ASL Toscana nord ovest informa che è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle strutture alberghiere o ricettive per la messa a disposizione di alberghi “sanitari” negli ambiti territoriali di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno da destinare a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul...

lunedì, 17 agosto 2020, 18:00

Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest: A seguito delle continue segnalazioni e dopo aver già scritto una lettera a fine luglio, questa mattina abbiamo nuovamente scritto ai prefetti, alla Regione e ai gestori del servizio, perché sono troppi gli utenti che continuano a viaggiare sui mezzi pubblici senza indossare correttamente i...

lunedì, 17 agosto 2020, 17:41

Da oggi, 17 agosto, i viaggiatori che arrivano in Toscana da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, tenuti obbligatoriamente a registrarsi sul sito di Regione Toscana, saranno contattati direttamente dalle Asl territorialmente competenti per effettuare il test molecolare o antigenico a mezzo di tampone.

sabato, 15 agosto 2020, 14:36

Angelo Moscarino, fotografo di Napoli, in mostra in occasione dei Fossi dell'Arte 2020, presso Opificio 120 in via del Fosso n120 dei fratelli Belluomini. Sabato 22 agosto dalle ore 16,30 alle 22,30 presenta una serie di fotografie sul tema delle donne. Ingresso libero.