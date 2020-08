Contributo del comune di Lucca per il pagamento dell'affitto delle attività colpite da Covid-19

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 agosto 2020, 20:43

Da giovedì 13 agosto l'Ufficio relazioni con il pubblico- Urp aprirà lo sportello per la consegna dei tesserini di caccia relativi alla stagione venatoria 2020/2021. La consegna sarà effettuata presso i locali di via del Moro, con entrata dedicata posta a fianco del numero civico 17 (porta a vetri), nel...

mercoledì, 12 agosto 2020, 20:27

Negli ultimi giorni si sono verificati incendi che hanno coinvolto aree boschive, arrecando danni ambientali ed economici. La Protezione Civile, a questo proposito, sottolinea come spesso gli incendi siano causati da comportamenti scorretti, come l'accensione di fuochi per bruciare sterpaglie.

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:49

Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia, è stato nominato dalla leader del partito Giorgia Meloni nuovo commissario FdI della Provincia di Lucca.L'onorevole Zucconi, eletto deputato nel collegio di Lucca nel marzo 2018, sarà coadiuvato da due vicecommissari: il consigliere provinciale Riccardo Giannoni e il consigliere comunale di Capannori Matteo Petrini."Raccolgo...

martedì, 11 agosto 2020, 14:38

«Cassa integrazione per i dipendenti in questo momento in eccesso ed esonero dal pagamento dei costi del lavoro dipendente, pur con il mantenimento in carico alle aziende di tutte le maestranze: o così, o per il calzaturiero lucchese rimasto senza i necessari sostegni istituzionali si prepereranno un Ferragosto amaro e...

martedì, 11 agosto 2020, 14:37

Confcommercio informa che il Comune di Lucca ha pubblicato il bando per il contributo economico una tantum a sostegno del pagamento del canone di affitto per le attività colpite dall'emergenza coronavirus. Gli uffici dell'associazione a partire da domani mattina (mercoledì) saranno a disposizione per fornire agli interessati tutte le informazioni...

martedì, 11 agosto 2020, 12:25

Taglio alberi a Lucca, Eros Tetti (Europa Verde Toscana): "Serve un progetto di riforestazione urbana"Dichiarazione di Eros Tetti, candidato della lista Europa Toscana alle prossime elezioni regionali"Siamo davanti all'ennesimo taglio alberi che continua a interessare la città di Lucca e al contempo anche altre zone della provincia e della regione.

lunedì, 10 agosto 2020, 17:25

Il corso BLS-D si svolgerà il giorno 12 agosto dalle ore 21 presso la Scuola di Defibrillazione Precoce della Cecchini Cuore ONLUS in via Adriano Gozzini, 8 a Ospedaletto (PI) e sarà tenuto dal Dr. Maurizio CECCHINI, cardiologo dell'Università degli Studi di Pisa, responsabile della cardiologia pediatrica all'ospedale Santa Chiara...

lunedì, 10 agosto 2020, 17:20

Manutenzione alberature: 5 tigli da abbattere lungo la via della stazione a Ponte a Moriano. Verranno sostituiti con esemplari della stessa specie

lunedì, 10 agosto 2020, 17:17

La Regione Toscana, insieme al Comune di Viareggio, sta seguendo con attenzione la crisi finanziaria di Perini Navi a seguito della richiesta di ristrutturazione del debito presentata presso il Tribunale di Lucca e della cassa integrazione straordinaria attivata per i lavoratori.

lunedì, 10 agosto 2020, 17:11

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti in allarme dall’anno scorso: «Non appena si evidenziò la maggior spesa segnalai l’anomalia. Più di 18 milioni svaporati in tre mesi fra questo, poi ventilatori e mascherine fantasma»«Lo dicevo già l’anno scorso: se io investo in un progetto tot euro, e poi...