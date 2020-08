Contributo straordinario alle imprese a sostegno del canone di affitto: Confartigianato esperisce la pratica

Altre notizie brevi

venerdì, 28 agosto 2020, 14:06

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti previsti per la giornata di domani, sabato 29 agosto, in alta Versilia e sull’Appennino Tosco- Emiliano.

venerdì, 28 agosto 2020, 12:26

Stanno circolando in questi giorni email intestate al Centro prelievi di Lucca con loghi dell’Azienda sanitaria e falsi indirizzi con suffisso @usl2.toscana.it. Si tratta di virus o tentativi di frode per i quali sono già stati presi tutti gli adeguati provvedimenti.Chiunque ricevesse questo tipo di email è pregato di non...

venerdì, 28 agosto 2020, 12:01

«Passare progressivamente ma speditamente dalla logica dell’indennizzo a quella dell’incentivo agli strumenti di prevenzione passiva da portare avanti congiuntamente a un’azione di contenimento delle specie selvatiche ungulate che stanno piegando le nostre economie rurali, oltre a risultare un pericolo.

venerdì, 28 agosto 2020, 12:00

Da martedì 1° settembre entreranno in servizio tra i pediatri di libera scelta:

venerdì, 28 agosto 2020, 10:43

«Le scuole verso la riapertura, i lavoratori verso il ritorno in ufficio. E in Toscana un trasporto pubblico locale che ancora ieri davanti al Tar non ha ricevuto definizione gestionale per colpa di una gara targata Pd nata male e portata avanti peggio tanto da essere oggi sotto la lente...

venerdì, 28 agosto 2020, 10:17

"L'anno scolastico sta per iniziare ma tante questioni devono essere risolte, tra le più importanti quella del trasporto degli studenti. Le recenti disposizioni ministeriali circa il distanziamento sociale hanno messo in seria difficoltà le aziende toscane di trasporto poiché per garantirlo occorre potenziare le corse, in molti casi raddoppiandole o...

giovedì, 27 agosto 2020, 21:47

Il comune di Lucca ricorda che – in considerazione della situazione straordinaria legata all'emergenza sanitaria – la Regione Toscana ha disposto come giorno di inizio delle lezioni su tutto il territorio lunedì 14 settembre prossimo, data che coincide con la festività lucchese di Santa Croce.

giovedì, 27 agosto 2020, 21:43

Nella prima settimana di attività del servizio sono stati circa 7.400 i test sierologici prenotati dal personale scolastico residente sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest attraverso il sito regionale “Rientro a Scuola”.

giovedì, 27 agosto 2020, 12:55

In considerazione della criticità della situazione ed in ottemperanza delle normative vigenti, la segreteria studenti dell’Università di Pisa – sede di Lucca - rimarrà chiusa al pubblico fino a diversa comunicazione.

giovedì, 27 agosto 2020, 12:47

La Toscana proroga al 13 settembre (la scadenza originaria era il 31 agosto) il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la Sala operativa regionale raccomanda l’osservanza scrupolosa della normativa per scongiurare il rischio di incendi e le pesanti sanzioni previste.