Coronavirus, un caso a Lucca: è un rientro da un'altra regione

Altre notizie brevi

sabato, 29 agosto 2020, 21:12

Nella programmazione del cartellone degli spettacoli proposti dalla Fita nel Teatro all'aperto nel giardino di fianco al Teatro Nieri, che ha visto la partecipazione di eventi vari, dal teatro amatoriale, a quelli musicali, di comicità e di intrattenimento, ora è giunto il momento della rappresentazione in ricordo di Idelfonso Nieri,...

sabato, 29 agosto 2020, 20:20

"Oltre al problema del trasporto e dello screening sierologico del personale docente e non docente, esistono per la scuola altre grosse criticità. L'obiettivo da raggiungere per la riapertura in sicurezza doveva essere la creazione di classi con al massimo 15 elementi.

sabato, 29 agosto 2020, 16:26

Nel dare notizia sui media, in merito ai lavori che sta eseguendo l'amministrazione di Capannori, ci balza all'occhio la costante presenza sui cantieri dell'assessore Del Carlo, cosa di cui gli rendiamo merito" afferma il direttivo di Fratelli d'Italia.

sabato, 29 agosto 2020, 15:47

Così interviene l'onorevole Riccardo Zucconi, Deputato Fratelli d'Italia, in una nota: "Mancano solo due settimane all'inizio dell'anno scolastico e nessuno sa cosa succederà: insegnanti, genitori, presidi, tutti brancolano nel buio più totale. A rincarare la dose, un Ministro dell'Istruzione che commette errori su errori, primo fra tutti quello di non...

sabato, 29 agosto 2020, 14:14

Come tutto il Partito Toscano, anche la Federazione Provinciale di Sinistra Italiana Lucca per le prossime elezioni regionali sostiene Toscana a Sinistra e Tommaso Fattori Presidente, e, pur non esprimendo propri candidati (almeno in questa provincia), da indicazione di voto per la viareggina Ersilia Raffaelli, Presidentessa del centro anti violenza...

venerdì, 28 agosto 2020, 17:49

In circa 5 mesi sono stati oltre 20mila i tamponi effettuati in modalità "drive through" dell'Azienda USL Toscana nord ovest grazie agli sforzi del dipartimento di Prevenzione e di tutto il personale sia sanitario che amministrativo impegnato.

venerdì, 28 agosto 2020, 15:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 agosto, sono 22. Di questi, cinque in provincia di Lucca (tre in Valle del Serchio) così suddivisi:

venerdì, 28 agosto 2020, 15:25

L'amministrazione comunale ricorda che da martedì 1 settembre saranno riattivati i varchi telematici della zona a traffico limitato del centro storico anche in orario diurno. È pertanto indispensabile che coloro che erano già in possesso del permesso 2019 rinnovino entro il 31 agosto i permessi annuali per l'anno 2020 via...

venerdì, 28 agosto 2020, 14:06

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti previsti per la giornata di domani, sabato 29 agosto, in alta Versilia e sull’Appennino Tosco- Emiliano.

venerdì, 28 agosto 2020, 12:26

Stanno circolando in questi giorni email intestate al Centro prelievi di Lucca con loghi dell’Azienda sanitaria e falsi indirizzi con suffisso @usl2.toscana.it. Si tratta di virus o tentativi di frode per i quali sono già stati presi tutti gli adeguati provvedimenti.Chiunque ricevesse questo tipo di email è pregato di non...