Da Calafuria al Monte del Diavolo al tramonto

Altre notizie brevi

martedì, 18 agosto 2020, 14:30

"Non possiamo che sottoscrivere apertamente - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - il pressante invito rivolto alle Istituzioni da parte di un'associazione di pendolari della Toscana Nord-Ovest che chiede il pieno rispetto delle regole anti-Covid da parte di chi viaggia in...

martedì, 18 agosto 2020, 13:24

La ASL Toscana nord ovest informa che è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle strutture alberghiere o ricettive per la messa a disposizione di alberghi “sanitari” negli ambiti territoriali di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno da destinare a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul...

lunedì, 17 agosto 2020, 18:00

Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest: A seguito delle continue segnalazioni e dopo aver già scritto una lettera a fine luglio, questa mattina abbiamo nuovamente scritto ai prefetti, alla Regione e ai gestori del servizio, perché sono troppi gli utenti che continuano a viaggiare sui mezzi pubblici senza indossare correttamente i...

lunedì, 17 agosto 2020, 17:41

Da oggi, 17 agosto, i viaggiatori che arrivano in Toscana da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, tenuti obbligatoriamente a registrarsi sul sito di Regione Toscana, saranno contattati direttamente dalle Asl territorialmente competenti per effettuare il test molecolare o antigenico a mezzo di tampone.

sabato, 15 agosto 2020, 14:36

Angelo Moscarino, fotografo di Napoli, in mostra in occasione dei Fossi dell'Arte 2020, presso Opificio 120 in via del Fosso n120 dei fratelli Belluomini. Sabato 22 agosto dalle ore 16,30 alle 22,30 presenta una serie di fotografie sul tema delle donne. Ingresso libero.

venerdì, 14 agosto 2020, 15:15

"Unire le Camere di Commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara è un errore – non usa mezzi termini il consigliere regionale Pd Stefano Baccelli – lo ripeto da tempo e lo ribadisco oggi, l'accorpamento rischia di essere deleterio perchè non tiene conto delle diversità e particolarità dei territori e...

venerdì, 14 agosto 2020, 15:14

"Probabilmente in tanti conoscono la frazione di San Gennaro di Capannori: per la vicinanza a Collodi, per la sua chiesa con l' Angelo di Leonardo da Vinci, per la fondazione Palazzo Boccella, la scuola di alta cucina, le ville stupende e la tranquillità che vi si respira.

venerdì, 14 agosto 2020, 11:25

Il direttivo di Fratelli d'Italia Capannori accoglie con estrema soddisfazione la nomina a vice commissario provinciale del consigliere comunale Matteo Petrini."Ringraziamo gli onorevoli Giovanni Donzelli e Riccardo Zucconi - nuovo commissario per la provincia di Lucca - e il commissario regionale Alessandro Tomasi per questo importante riconoscimento.Matteo è una guida...

venerdì, 14 agosto 2020, 11:18

Un progetto narrativo, musicale, fotografico e illustrato; un connubio ideale di quattro arti al centro delle quali c’è il Blues. Questo è “My God is Blues”, recital di e con Cristiano Soldatich, Marcello Rossi, Andrea Berti e Marco Di Grazia, che andrà in scena giovedì 20 agosto all’agriturismo “alle Camelie”...

venerdì, 14 agosto 2020, 10:38

La cerimonia commemorativa è in programma lunedì 17 agosto, alle 10, a Sorgnano, il paese di cui Venturini e Dazzi erano originari.