Da lunedì si possono ritirare le nuove tessere elettorali

Altre notizie brevi

venerdì, 21 agosto 2020, 16:42

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 agosto, sono 24 (su 1.458 tamponi validati) così suddivisi:

venerdì, 21 agosto 2020, 16:17

“In questi giorni, attraverso diversi canali, ci arrivano segnalazioni dai cittadini relative a brevi ritardi nell’esecuzione o refertazione di tamponi, richiesti da coloro che sono rientrati in Italia da Spagna, Malta Croazia e Grecia”. La direzione aziendale della ASL Toscana nord ovest, fa il punto ad oggi (21 agosto).

venerdì, 21 agosto 2020, 13:42

«Sulla scuola tra Pd, M5S e sinistre varie si sta passando dalla pandemia al pandemonio. Ancora oggi la Regione si vede costretta a precisare che apriranno il 14 settembre, ma a 23 giorni da quella data pronunciata ormai come un mantra c’è il vuoto su spazi, banchi, docenti, regole di sicurezza.

venerdì, 21 agosto 2020, 13:04

“La USL Toscana nord ovest è stata l’Azienda che a livello regionale ha segnalato il maggior numero di donatori d’organo nel primo semestre 2020, un risultato che dimostra un elevato livello di efficienza e la pone ai vertici delle realtà sanitarie in questo campo”.

venerdì, 21 agosto 2020, 11:58

Continuano i concerti della rassegna estiva dell' associazione musicale "Sui Passi di Puccini". L'evento si terrà il 23 agosto nella chiesa di S. Andrea Apostolo a Maggiano, alle ore 21.15.Il quintetto d'archi diretto da Manuel del Ghingaro e formato da Francesco Carmignani (primo violino), Sara Fanucci (secondo violino), André Pisani...

venerdì, 21 agosto 2020, 10:12

Il comune di Altopascio informa che è possibile ritirare i tesserini venatori nella sede della Polizia Municipale, in via Bientina, secondo i giorni e gli orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

giovedì, 20 agosto 2020, 18:05

Nell'ambito della rassegna estiva "Serate In...Chiostro" organizzata dall'Associazione Teatrale "Il Palcoscenico" e dal Comune di Montecarlo, la Società Filarmonica "G. Puccini" A.P.S. di Montecarlo presenta "L'arte di arrangiarsi", spettacolo musicale in due parti.Prima parte: Con i clarinetti della Filarmonica G.

giovedì, 20 agosto 2020, 14:02

"Ci siamo più volte occupati in questi anni - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - dei vari problemi che, purtroppo, attanagliano il trasporto pubblico locale in lucchesia." "Autobus spesso obsoleti, corse saltate, parco macchine insufficiente-prosegue il Consigliere-sono criticità a cui, ahinoi,...

giovedì, 20 agosto 2020, 13:25

Prosegue nel fine settimana nell'area verde sul retro del Municipio la Rassegna di cinema, musica e teatro '… Ma la notte sì!. Domani, venerdì 21 agosto, alle ore 21.30, è in programma il concerto della Gaudats Junk Band.

giovedì, 20 agosto 2020, 13:24

Prosegue l'attività di messa in sicurezza delle alberature sulla passeggiata delle Mura.