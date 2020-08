Dal 13 agosto all'Urp tesserini di caccia per la stagione venatoria 2020/21

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 agosto 2020, 20:45

Il Comune di Lucca ha stanziato un fondo di 600.000 euro da destinare alle imprese che hanno dovuto chiudere la loro attività in base ai vari DPCM emanati dal Governo dall’8 marzo in poi, quale sostegno per il pagamento dell’affitto degli immobili.

mercoledì, 12 agosto 2020, 20:27

Negli ultimi giorni si sono verificati incendi che hanno coinvolto aree boschive, arrecando danni ambientali ed economici. La Protezione Civile, a questo proposito, sottolinea come spesso gli incendi siano causati da comportamenti scorretti, come l'accensione di fuochi per bruciare sterpaglie.

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:49

Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia, è stato nominato dalla leader del partito Giorgia Meloni nuovo commissario FdI della Provincia di Lucca.L'onorevole Zucconi, eletto deputato nel collegio di Lucca nel marzo 2018, sarà coadiuvato da due vicecommissari: il consigliere provinciale Riccardo Giannoni e il consigliere comunale di Capannori Matteo Petrini."Raccolgo...

martedì, 11 agosto 2020, 14:38

«Cassa integrazione per i dipendenti in questo momento in eccesso ed esonero dal pagamento dei costi del lavoro dipendente, pur con il mantenimento in carico alle aziende di tutte le maestranze: o così, o per il calzaturiero lucchese rimasto senza i necessari sostegni istituzionali si prepereranno un Ferragosto amaro e...

martedì, 11 agosto 2020, 14:37

Confcommercio informa che il Comune di Lucca ha pubblicato il bando per il contributo economico una tantum a sostegno del pagamento del canone di affitto per le attività colpite dall'emergenza coronavirus. Gli uffici dell'associazione a partire da domani mattina (mercoledì) saranno a disposizione per fornire agli interessati tutte le informazioni...

martedì, 11 agosto 2020, 12:25

Taglio alberi a Lucca, Eros Tetti (Europa Verde Toscana): "Serve un progetto di riforestazione urbana"Dichiarazione di Eros Tetti, candidato della lista Europa Toscana alle prossime elezioni regionali"Siamo davanti all'ennesimo taglio alberi che continua a interessare la città di Lucca e al contempo anche altre zone della provincia e della regione.

lunedì, 10 agosto 2020, 17:25

Il corso BLS-D si svolgerà il giorno 12 agosto dalle ore 21 presso la Scuola di Defibrillazione Precoce della Cecchini Cuore ONLUS in via Adriano Gozzini, 8 a Ospedaletto (PI) e sarà tenuto dal Dr. Maurizio CECCHINI, cardiologo dell'Università degli Studi di Pisa, responsabile della cardiologia pediatrica all'ospedale Santa Chiara...

lunedì, 10 agosto 2020, 17:20

Manutenzione alberature: 5 tigli da abbattere lungo la via della stazione a Ponte a Moriano. Verranno sostituiti con esemplari della stessa specie

lunedì, 10 agosto 2020, 17:17

La Regione Toscana, insieme al Comune di Viareggio, sta seguendo con attenzione la crisi finanziaria di Perini Navi a seguito della richiesta di ristrutturazione del debito presentata presso il Tribunale di Lucca e della cassa integrazione straordinaria attivata per i lavoratori.

lunedì, 10 agosto 2020, 17:11

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti in allarme dall’anno scorso: «Non appena si evidenziò la maggior spesa segnalai l’anomalia. Più di 18 milioni svaporati in tre mesi fra questo, poi ventilatori e mascherine fantasma»«Lo dicevo già l’anno scorso: se io investo in un progetto tot euro, e poi...