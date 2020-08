Dl Agosto, Ziello (Lega): "No all'accorpamento Camere Commercio Pisa e Lucca"

Altre notizie brevi

L'Associazione Artistico Culturale di Promozione Sociale "APS Laboratorio Brunier", vi attende alla Manifestazione MusicArt - Promenade fra Musica, Colori e Visite Guidate III Edizione dal 19 al 30 agosto 2020 presso la prestigiosa Villa Bottini di Lucca, in via Elisa, 9.

Il responsabile organizzativo di Lucca della Lega Mauro Santini esprime la soddisfazione per i candidati al consiglio regionale della Toscana nella sezione di Lucca e Capannori."Il partito - afferma - ha dovuto scegliere e non sempre si riesce a poter candidare tutti quanti,quindi mi preme ringraziare tutti coloro che hanno...

Sul protocollo per la sicurezza del Ministero dell'Istruzione inerente la ripresa dell'anno scolastico, l'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE), riconoscendo le enormi difficoltà che indubbiamente tale azione deve affrontare e considerando inutili molte delle polemiche che vengono mosse riguardo la gestione della riapertura delle scuole, in quanto critiche spesso prive...

Molti cittadini si sono rivolti al Comune di Porcari per segnalare buche e strisce pedonali carenti su via Giacomo Puccini, di competenza provinciale. L’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, quindi, si è da tempo fatto carico della situazione comunicando a Palazzo Ducale, per telefono e via Pec, la necessità di interventi.

Sabato 15 agosto 2020 i Musei nazionali di Lucca, Villa Guinigi e Palazzo Mansi, e molti dei musei, aree archeologiche e monumenti della Direzione regionale musei della Toscana resteranno aperti insieme ai tanti musei statali in tutta Italia.

"Mi inserisco nella dibattito tra Legambiente e Confindustria sul recente Piano Cave, una discussione che non troverà mai soluzione perché le cave per loro natura non potranno mai essere sostenibili. L'escavazione distrugge la montagna e le nostre falde acquifere, bene primario soprattutto in epoca di cambiamenti climatici.

Dopo il successo dei 6 appuntamenti del 2019 quest'anno saranno due appuntamenti in programma il 22 agosto e il 19 settembre dalle ore 16,30-22,30 nel tratto di strada di via del Fosso dal n129 al 177 con la strada chiusa al traffico, lato muro di Villa Bottini sempre in via...

Il Comune di Lucca ha stanziato un fondo di 600.000 euro da destinare alle imprese che hanno dovuto chiudere la loro attività in base ai vari DPCM emanati dal Governo dall’8 marzo in poi, quale sostegno per il pagamento dell’affitto degli immobili.

Da giovedì 13 agosto l'Ufficio relazioni con il pubblico- Urp aprirà lo sportello per la consegna dei tesserini di caccia relativi alla stagione venatoria 2020/2021. La consegna sarà effettuata presso i locali di via del Moro, con entrata dedicata posta a fianco del numero civico 17 (porta a vetri), nel...

Negli ultimi giorni si sono verificati incendi che hanno coinvolto aree boschive, arrecando danni ambientali ed economici. La Protezione Civile, a questo proposito, sottolinea come spesso gli incendi siano causati da comportamenti scorretti, come l'accensione di fuochi per bruciare sterpaglie.